تهدید شیوع اعتیاد در مدارس ابتدایی و راهنمایی جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رمضانی شامگاه یکشنبه در کارگاه آموزشی توانمندسازی والدین دانش آموزان در پیشگیری ازاعتیاد در مناطق آلوده شهرستان در مدرسه پروین اعتصامی قائم شهر افزود: امروز مهم‌ ترین معضل و مشکل جامعه ما اعتیاد بوده که نقش محوری خانواده‌ها در شناخت، پیشگیری و درمان اعتیاد است.

وی با بیان اینکه در هشت سال دفاع مقدس، نقش خانواده ها بسیار تاثیر گذار بوده ، افزود: با حمایت خانواده ها بسیج در تمام صحنه ها در مقابله با دشمنان وارد میدان شده بود.

رمضانی با اشاره به سابقه بسیج و سپاه اظهار داشت: به همین دلیل قرار شد این طرح با مشارکت و تجربه این دو نهاد در قائم شهر کار بزرگ فرهنگی، اجتماعی برای پیشگیری از اعتیاد اجرا شود.

وی مهمترین هدف جامعه اسلامی را مصون ماندن نسل جوان دانست و گفت: طرح مبارزه با مواد مخدر از تابستان در سه مرحله آگاه سازی و پیشگیری از اعتیاد، مقابله جدی با توزیع کنندگان، قاچاقچیان ، مصرف کنندگان و درمان جامعه هدف شروع شد.

فرمانده سپاه قائم شهر، مهمترین بخش از طرح را پیشگیری و آگاه سازی که خانواده ها نقش بسیار مهم در این امر دارند، اعلام کرد.

رمضانی گفت: دشمن پشت این سناریوی تلخ نشسته و با مواد مخدر و اعتیاد جوانان که نتوانست در هشت سال دفاع مقدس توطئه ها و برنامه های خود را عملی کند با این اقدام به مقاصد خود برسند.

وی به معضل مهم سن اعتیاد اشاره کرد و افزود: اکنون سن اعتیاد به ابتدایی و راهنمایی رسیده است.