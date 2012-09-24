به گزارش خبرگزاری مهر، نویسندگان این اثر با مروری بر نظریات و مدلهایی که در فرآیند ارتباط، مخاطب را مدنظر قرار دادهاند، نظریات مبتنی بر مفهوم بهرهمندی مخاطبان از رسانهها را با توجه به مورد استناد قرار گرفتن این نظریات در طول سالهای اخیر فعالیت رسانهها در جهان، به شکلی دقیقتر مورد کنکاش قرار دادهاند.
این اثر از چهار بخش و در قالب 10 فصل به رشته تحریر درآمده است. در بخش اول، در مورد تاریخچه، تعریف و ویژگیهای مخاطبان بحث مینماید. این بخش از یک فصل تشکیل شده است. در فصل اول با عنوان «رسانهها و جهان اجتماعی» پیرامون اهمیت رسانهها، سیر تطور رسانههای جمعی، رسانههای پخش، رسانههای جمعی، جامعهشناسی رسانه، روابط میان رسانهها و سایر نهادهای اجتماعی و... بحث شده است. بخش دوم به مرور نظریههای علم ارتباطات و انواع رویکردهای پژوهشی پیرامون مخاطبان اختصاص دارد.
این بخش فصول دوم تا چهارم را در بر گرفته است. در فصل دوم با عنوان «اقتصاد صنعت رسانه» در مورد الگوهای در حال تغییر مالکیت، تلفیق و یکپارچگی، پیامدهای تلفیق و یکپارچگی، تأثیرات تلفیق، تأثیرات تمرکز، مالکیت رسانه، سودآوری رسانههای خبری، تبلیغات تجاری، مطبوعات انگلیسی و آمریکایی و ... بحث شده است. در فصل سوم با عنوان «تأثیرات سیاسی بر رسانهها» پیرامون نظارت بر مالکیت و کنترل، نظارت بر مالکیت محصولات رسانهها، نظارت بر مالکیت و کنترل فناوری، نظارت بر محتوا و توزیع در رسانهها، نظارت بر رسانههای چپ و راست و ... بحث شده است.
در فصل چهارم با عنوان «سازمانها و متخصصان رسانهای» در مورد حدود محدودیتهای اقتصادی و سیاسی، واکنش به محدودیتهای سیاسی، سازمان کار رسانهای، انتخاب گزارش صفحه اول، عکاسی، ویراستاری و ویراستاران، نشر دانشگاهی و ... بحث شده است. بخش سوم در مفهوم use و روشهای پژوهش برای رویکردهای مبتنی بر آن، از جوانب مختلف بررسی میگردد. این بخش فصول پنجم و ششم را پوشش داده است.
در فصل پنجم با عنوان «رسانهها و ایدئولوژی» پیرامون ایدئولوژی، ایدئولوژی غالب، ریشههای نظری تحلیل ایدئولوژیک، بنیادهای مارکسیتی اولیه، هژمونی، رسانههای خبری و محدودیتهای بحث، نخبگان، فیلمهای سینمایی، فیلمهای اکشن، تلویزیون، موسیقی رپ، تبلیغات و فرهنگ مصرفکننده، مجلات زنان و ... به بحث پرداخته است. در فصل ششم با عنوان «نابرابری اجتماعی و بازنمایی رسانهها» در مورد محتوا و اهمیت آن، نژاد و اختلاف نژادی و طبقه، زنان، رسانههای سرگرمکننده، رسانههای خبری و ... بحث شده است.
بخش چهارم، مفهوم مخاطبپنداری برای رسانهها را بررسی میکند. این بخش فصول هفتم تا دهم را در خود جای داده است. در فصل هفتم با عنوان «نفوذ رسانهها و جهان سیاست»، پیرامون نخبگان سیاسی، سیاست تصویر، احزاب سیاسی و نهادهای واسط، تأثیرات رسانهها، برجستهسازی، تعامل رسانه ـ مخاطب، نظریه جامعهپذیری سیاسی، نظریه کاشت، جنبشهای اجتماعی، سیاستهای جهانی و ... بحث شده است.
در فصل هشتم با عنوان «مخاطبان فعال و ساخت معنا» در مورد مخاطب فعال، تفسیر و مفهوم اجتماعی تفسیر، فعالیت جمعی، عاملیت و ساختار، رمزگشایی رسانهها، مقاومت تفسیری و سیاستهای فمینیستی و ... بحث شده است. در فصل نهم با عنوان «رسانهها و تغییرات اجتماعی»، در مورد فناوری رسانهها، تواناییهای تکنولوژیکی، ارتباط غیرمستقیم، جبرگرایی تکنولوژیکی، تکنولوژی و محیط رسانهای، رسانههای الکترونیک و هویت اجتماعی، تئوری رسانه در عصر کامپیوتر و ... بحث شده است.
در فصل دهم نیز با عنوان «رسانهها در فرهنگ جهانی در حال تغییر» در مورد جهانیسازی، مرزهای فرهنگی، جهانیسازی رسانهها، محتوای رسانههای جهانی، مسائل سیاسی جریان اطلاعات و ... بحث و بررسی شده است.
«رسانه و جامعه: صنایع، تصاویر و مخاطبان» تألیف دیوید کروتی و ویلیام هوینس با ترجمه مهدی یوسفی و رضا مرزانی به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) در سال جاری به بهای 150000 ریال منتشر شد.
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