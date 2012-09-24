3000 زن تحت حمایت امداد در خراسان جنوبی مشمول بیمه اجتماعی شدند

محمدحسین عنایتی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: هم اکنون سه هزار و 296 نفر از زنان تحت حمایت این نهاد مشمول بیمه تامنی اجتماعی هستند.

وی به آمار زنان مشمول بیمه اجتماعی در این نهاد اشاره کرد و گفت: از این تعداد یک هزار و 258 نفر زنان روستائی و عشایر، 969 نفر زنان سرپرست خانوار شهری و یک هزار و 69 نفر زنان مجری طرح های اشتغال و خودکفائی هستند.

عنایتی فر در خصوص ضرورت اجرای این طرح در این نهاد حمایتی، تصریح کرد: این طرح در راستای خروج زنان سرپرست خانوار از چرخه حمایتی و توانمند شدن این بانوان اجرایی شده است.

به گفته وی به منظور حمایت همه جانبه از مددجویان امداد در اجرای اهداف و جهت گیری های ناظر بر تغییر رویه حمایت های این نهاد از روش ارائه خدمات حمایتی مستمر به خدمات غیر مستمر با رویکرد بیمه های اجتماعی و ارتقای سطح رفاه و منزلت و عزت نفس خانوارهای زنان سرپرست خانوار این طرح اجرا شده است.

وی ادامه داد: در این راستا لازم است به عنوان یک خدمت هدفمند و زماندار و یکی از راههای خروجی زنان سرپرست خانوار از چرخه حمایتی و گامی مهم در جهت توانمند کردن این خانواده ها برداشته شود.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی با بیان اینکه در این طرح علاوه بر سرپرست خانوار، فرزندان تحت تکفل نیز از مزایای بیمه درمان بهره مند خواهند شد، یادآور شد: این خانواده ها علاوه بر برخورداری از دفترچه بیمه درمانی، از خدمات بازنشستگی، از کار افتادگی، مستمری بگیری و سایر مزایای بیمه های اجتماعی نیز بهره مند می شوند.