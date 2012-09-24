  1. دانشگاه و فناوری
۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۹

تولید نانوکاتالیستی برای تصفیه پساب صنعت نساجی

تولید نانوکاتالیستی برای تصفیه پساب صنعت نساجی

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا با همکاری دانشگاه شهرکرد با استفاده از روش نوینی موفق به تولید نانوکاتالیستی برای تصفیه پسابهای صنعتی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان کشور توانستند با بهره مندی از تطابق شبکه ای میان اکسیدهای روی و قلع، رشد کریستالین بر روی این دو فلز را بهبود ببخشند. این اصلاح در جهت افزایش فعالیت فتوکاتالیستی بوده است.

دراین پژوهش پس از تهیه نانو کاتالیست بر پایه قلع و روی شرایط تخریب از لحاظ غلظت آلاینده، اسیدیته محلول آلاینده و ماهیت کاتالیست مورد بررسی قرار گفت.
 
نتایج این آزمایشها نشان داد که کاتالیست تولید شده راندمان بالایی در حذف آلاینده های زیست محیطی دارد.
 
کاتالیست های سنتز شده با استفاده از این روش می تواند در مقیاس بزرگ و با بهینه ‌سازی بیشتر از لحاظ اقتصادی در تصفیه پساب صنایع نساجی قابل استفاده است.
کد مطلب 1703521

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