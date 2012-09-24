شکست والنسیا، پیروزی آتلتیکو مادرید و لغو دیدار رئال مادرید

به گزارش خبرگزاری مهر، آتلتیکو مادرید در حضور 47 هزار تماشاگر ورزشگاه ویسنته کالدرون موفق شد با نتیجه دو بر یک میهمان خود وایادولید را از پیش رو بردارد. گل های آتلتیکو را در این دیدار "دیگه گودین" (13) و "رادامل فالکائو" (45، پنالتی) به ثمر رساندند.

والنسیا نیز که در زمین مایورکا به میدان رفته بود با نتیجه دو بر صفر مغلوب میزبان خود شد. گل های مایورکا را در این بازی "ویکتور کاستانو" (8) و "خاویر آریزمندی" (55) به ثمر رساندند.

مهم‌ترین دیدار شب گذشته دیدار رئال مادرید و رایو وایه‌کانو بود که به دلیل مشکل نور ورزشگاه وایه‌کانو لغو شد.

نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:

* مایورکا 2 – والنسیا صفر

* لوانته 2 – رئال سوسیداد یک

* اتلتیکومادرید 2 – وایادولید یک

* بیلبائو صفر – مالاگا صفر



جدول رده بندی:

1- بارسلونا 15 امتیاز

2- مایورکا 11 امتیاز

3- مالاگا 11 امتیاز

4- آتلتیکومادرید 10 امتیاز

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18- گرانادا 2 امتیاز

19- اسپانیول یک امتیاز

20- اوساسونا یک امتیاز