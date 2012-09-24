جشنواره تئاتر استانی البرز "عفاف و حجاب"و "دفاع مقدس" را ویژه به تصویر کشید

به گزارش خبرنگارمهر، مجتبی ابراهیمی عصر یکشنبه درآیین اختتامیه دومین جشنواره تئاتر استانی البرز در تالار سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام انزجار نسبت به اقدامات اخیر امریکایی صهیونیستانی و افرادی که نام هنرمند را بر روی خود نهاده اند گفت: تقارن دومین جشنواره تئاتر استانی البرز با مناسبت های مختلف هفته دفاع مقدس، دهه کرامت، میلاد با برکت حضرت معصومه(س) وآقاعلی بن موسی الرضا به نوعی مصادف با اقدام نابخردانه عده ای شده است که نام هنرمند را بر روی خود گذاشته اند و ما به عنوان خادمان فرهنگ و هنر انزجار خود را نسبت به این اقدامات شوم و نابخردانه اعلام می کنیم.

خزان پاییز بهار دوباره تئاتر البرز شد

وی درادامه به آغازفصل پاییز و برپایی دومین جشنواره تئاتر استانی البرز اشاره کرد و افزود: برگ ریزان پاییز سال جاری بهار دوباره تئاتر و نمایش این استان است و در مجموع آثار نمایشی تولید شده در این دوره از جشنواره کارنامه خوبی را از عملکرد هنرمندان تئاتر این استان برجای گذاشته است.

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس برای نمایش هایی با محور سیره عملی و نظری پیامبر(ص)

مجتبی ابراهیمی بخش دیگری خطاب هنرمندان تئاتر استان البرز اعلام کرد: هر گروه تئاتری درالبرز که یک کار را با محوریت پرداختن به سیره عملی و نظری رسول مکرم اسلام (ص) تولید کند سفر به مشهد مقدس را به عنوان هدیه دریافت خواهد کرد.

ورود تولیدات نمایشی با موضوع"عفاف و حجاب " و "دفاع مقدس"

ابراهیمی عنوان کرد: درجشنواره تئاتر استانی البرز برای نخستین بارکارهایی در درحوزه دفاع مقدس، فرهنگ عفاف وحجاب و نمایشی برگرفته از آیات قرآنی تولید شده بود و مورد توجه هیئت داوران نیز قرار گرفته بود و همین موضوع نیزبه اذعان داوران انتخاب را برای داوری آثار کمی سخت ترساخته بود.

افزایش تعداد پلاتوها گامی برای توسعه بخشی از زیرساخت ها

وی دربخش دیگری افتتاح پلاتو اداره کل ارشاد و رسیدن تعداد پلاتوهای این استان به 4 پلاتو را گامی مثبت درجهت فراهم ساختن بسترهای مناسب برای فعالیت هنرمندان تئاتر استان البرز دانست و گفت: به زودی یک پلاتو نیز درشهرستان نظرآباد افتتاح خواهد شد.

مجتبی ابراهیمی بخش های جنبی این جشنواره و برگزاری کلاس های آموزشی را نیز از اتفاقات خوب در دومین جشنواره تئاتر استانی البرز قلمداد کرد.

هنر واقعی روح و جان را صیغل می دهد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز درپایان هنر ناب ترین و متعادلی ترین صیغل دهنده روح آدمی دانست و هنر واقعی را صیغل دهنده روح انسان دانست و گفت: هنر باید سجایای فرهنگی را فریاد بزند وروح را پالایش دهد اگر این هدف در تولید آثار هنری مد نظر قرار گیرد قطعاٌ موفق عمل شده است.