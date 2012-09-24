«هشت هزارسال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی» چاپ چهارمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که چاپ نخست آن در سال 1385 توسط انتشارات هیرمند عرضه شد در سال 1387 به چاپ دوم رسید.

مهرآسا غیبی مولف این اثر در چاپ دوم تغییراتی در آن ایجاد کرد و اطلاعاتی به آن اضافه کرد. وی با به دست آوردن منابع و اطلاعات جدیدی درباره پوشاک ایرانی در دوره قاجار این اطلاعات را به کتابش اضافه کرد که از آن سال تاکنون کتاب «هشت هزارسال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی» با این ویرایش به چاپ رسیده است.

البته برخی ایرادهای ویرایشی و نگارشی چاپ نخست نیز در چاپ‌های بعدی اصلاح شده است.

در حال حاضر هم انتشارات هیرمند این کتاب پژوهشی را به چاپ چهارم رسانده است.

در میان ملت‌های کهن جهان کمتر ملتی است که مانند ایرانیان دارای سابقه تمدنی و فرهنگی با این گستردگی باشد از این رو مظاهر این فرهنگ و تمدن در خور توجه است. بررسی داستان تاریخی پوشاک مبین تحولات یک جامعه و در عین حال تفاوت‌هایی است که میان اقشار آن جامعه وجود دارد.

این کتاب گامی است برای آشنایی بیشتر با مقوله پوشاک و تحلیل مسائل تاریخی و زیباشناختی در هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی که در ضمن آن گزارشی ساده و تاریخی در باره اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی هر دوره بیان شده است.

شرح هر یک از عناصر پوشاک در هر دوره به همراه بیش از هفتصد تصویر سیاه و سفید و رنگی از پوشاک و آرایه‌های زنان و مردان حکومتگر و مردم تحت سیطره آنها به طور مشروح در اثر آمده است.

نویسنده در سیزده بخش سیر تحول پوشاک را در ایران از دوره باستلن تا قاجاریه بحث کرده است. پوشاک باستانی، پوشاک اقوام آریایی ( ماد و پارس)، سلوکی، ساسانی، دوره اسلامی، سامانیان، ایلخانان، صفویان، دوره افشار و زند و قاجاریه از فصل‌های این بخش‌ها است.