به گزارش خبرنگارمهر، جام جهانی تکواندو طی روزهای سوم تا پنجم آذرماه به میزبانی آروبا در "سانتاکروز" برگزار خواهد شد و فدراسیون جهانی از تیم های بانوان و آقایان کشورمان برای حضور در این مسابقات دعوت کرده است.

با این وجود فدراسیون تکواندو تصمیم گرفت تنها تیم مردان ایران که عنوان قهرمانی دوره قبل را در اختیار دارد در این مسابقات حضور پیدا کند.

زهرا سروی نایب رئیس فدراسیون تکواندو در این خصوص به مهر گفت: این اولین دوره ای است که مسابقات با قوانین جدید و تنها در یک وزن برگزار خواهد شد و ما باید 10 نفر را اعزام کنیم.

وی افزود: با توجه به اینکه هیچ تجربه ای از حضور در چنین مسابقاتی نداشتیم و رقابتهای این دوره هم نمی توانست در راه کسب تجربه مفید باشد و از سوی دیگر هزینه اعزام هم بالاست، در مجموع به این نتیجه رسیدیم که تیم بانوان اعزام نشود.

نایب رئیس بانوان فدراسیون تکواندو در خصوص جذب مربی خارجی برای بانوان گفت: اعتقاد بنده این است که اگر قرار است مربی خارجی در اندازه های مربیان داخلی جذب کنیم، بهتر آن است که فرصت را در اختیار مربیان داخلی قرار دهیم. در واقع مربیان سطح بالای خارجی که بتواند به ما کمک کند در جهان به تعداد زیاد نداریم که آنها نیز با تیم های خود قرارداد دارند.

سروی در پایان گفت: برنامه بعدی بانوان رقابتهای جام فجراست و سپس باید تیم خود را آماده حصور در مسابقات قهرمانی جهان کنیم.