برخورد قاطع با زائرین حامل مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان عمومی و انقلاب کرمان موحد در جمع مسئولین قضائی، انتظامی، اداره کل حج وزیارت و مدیران کاروانهای حج استان کرمان هشدار داد: همانند سنوات گذشته با حاملین مواد مخدر به سرزمین وحی از هر نوع و به هر میزان که باشد برخورد قضایی و از ادامه سفر آنها جلوگیری بعمل خواهد آمد.

یدالله موحد گفت: باید با هر زائری که مواد مخدر همراه داشته یا در وسایل خود جاسازی کرده باشد برخورد قاطع صورت گرفته و ضمن اخذ بلیط و ویزای زائر و ابطال آنها، از عزیمت او به حج جلوگیری و با تشکیل پرونده قضایی به دادسرا معرفی شود.

وی افزود :این قبیل اشخاص علاوه بر اینکه در سال جاری موفق به انجام حج نخواهند شد ، به موجب حکم دادگاه از یک تا پنج سال نیز ممنوع الخروج از کشور می شوند.

دادستان کرمان تصریح کرد: در سال قبل برغم همه تذکرات و اطلاع رسانی ها برخی توجه نکرده و قریب 40 نفر از زائرین حج تمتع که مواد از آنها کشف شد، از انجام مراسم معنوی حج تمتع محروم شدند و تبعات سنگین قانونی و حیثیتی برای آنان ایجاد شد.

دادستان کرمان گفت: مدیران، روحانیون و پزشکان کاروانها در این زمینه مسئولیت مهمی دارند و انتظار می رود با آموزش و اطلاع رسانی تا حد زیادی از این وضعیت پیشگیری نمایند.

15هکتار زمین متصرفی در سیرجان آزاد شد

دادستان انقلاب و عمومی سیرجان گفت: افراد سودجو پس از اقدام به حصارکشی زمین‌های معطل و بلاتکلیف حاشیه یا داخل شهر سیرجان خود را صاحب این املاک معرفی می‌کردند تا پس از گذشت زمان بتوانند با ساخت و ساز یا فروش آنان سودجویی کنند.

مهدی بخشی یادآور شد: با شکایت‌های منابع طبیعی یا اراضی زمین شهری به 35 پرونده رسیدگی شد و 15 هکتار از چنگ زمین‌خواران به منابع ملی و دولتی بازگشت.

بخشی با انتقاد از نبود محل نگهداری بیماران حاد و روانی که در جامعه اقدام به جرم و خرابکاری در شهرستان سیرجان می‌کنند، افزود‌: یکی از مشکلات عمده دادستانی و دادگاه سیرجان وقوع جرم توسط افراد حاد و روانی در جامعه است که به لحاظ قانون نمی ‌توان آنان را به زندان تحویل داد.

وی گفت: از سویی محلی هم برای نگهداری آنان نیست و شهرستان سیرجان ماهانه و حتی هفتگی موارد بیماران حاد روانی را دارد که مرتکب جرم ‌های سنگین مانند مزاحمت مردم‌، شکستن شیشه خودروها ‌یا اقدام به تعرض و حمله به دیگران می‌کنند و این محل مشکل احکام قاضی را برای نگهداری آنان رفع می‌ کنند.

دادستان سیرجان همچنین از کشف چهار هزار و 800 قطعه تجهیزات ماهواره طی دو ماهه گذشته و کاهش 31 درصد چاقوکشی‌، کاهش 100 درصد سرقت و افزایش کشف 80 درصدی مواد مخدر در شش ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در شهرستان سیرجان خبر داد.

تهیه اولین انیمیشن بومی به منظور پیشگیری از وقوع جرم در کرمان

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: با هدف بهره گیری از تکنولوژی روز در جهت اطلاع رسانی عمومی و پیشگیری از وقوع جرم، نخستین انیمیشن بومی مربوط به پیشگیری ازوقوع جرم با موضوع سرقت توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تهیه شده است.

حمید خالقی ادامه داد: یک سری انیمیشن جذاب با موضوعات مرتبط با پیشگیری ازوقوع جرم در دست تهیه است که این انیمیشن هاجهت بهره گیری عموم در وب سایت این معاونت به آدرس www.kermanpishgiri.ir قرار گرفته است.

خالقی افزود: با توجه به جذابیت و پند آموز بودن، تدابیری اندیشیده شده که این انیمیشن های پیشگیرانه قابلیت ارسال توسط بلوتوث را داشته باشند.

وی تصریح کرد: در این دست انیمیشن ها از لهجه کرمانی استفاده شده تا برجذابیت و به یادماندنی شدن پیام های پیشگیرانه افزوده شود.

رسیدگی به 1024 پرونده در دادگستری شهرستان بافت

رئیس دادگستری شهرستان بافت گفت: طی شش ماهه نخست سال جاری هزار و 24 فقره پرونده در شعب محاکم عمومی و انقلاب این شهرستان مورد رسیدگی قرار گرفته است.

مجید زین الدینی نیا بیان داشت: در شهرستان بافت دو هزار و 960 پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده و به 732 مورد نیز خدمات مشاوره ای ارائه شده است.

وی افزود: یکی از مهمترین پرونده ها رسیدگی شده این حوزه رسیدگی به اتهام دو متهم مرتکب بزه اختلاس توام با جعل و تحصیل مال نامشروع بوده است که این پرونده در شعبه 101 رسیدگی و محکومیت آنها احراز شد.

این مسئول قضائی بیشترین پرونده های حوزه قضائی بافت را بزه ایراد ضرب و جرح عمدی مواد مخدر و تصرفات عدوانی اعلام کرد و بیان داشت: شرایط اجتماعی و موقعیت جغرافیایی نیز در علل این جرائم دخیل هستند.

