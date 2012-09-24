تشکیل 14 پرونده قاچاق کالا در گمرک خراسان شمالی/ افزایش 103 درصدی قاچاق

جواد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شش ماهه نخست سال جاری تعداد 14 پرونده قاچاق کالا به ارزش 656 میلیون و 960 هزار ریال در گمرک خراسان شمالی تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه این میزان از نظر ریالی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 103 درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: در شش ماهه نخست سال پیش ارزش ریالی پرونده‌های قاچاق تشکیل شده در گمرک استان 323 میلیون و 600 هزار ریال برآورد شده بود.

جعفری با اشاره به اینکه در این مدت 14 پرونده قاچاق کالا در گمرک خراسان شمالی تشکیل شده است، افزود: در مدت مذکور در سال گذشته 18 پرونده قاچاق تشکیل شده بود و بر این اساس از نظر تعداد پرونده‌های قاچاق در سال جاری 22 درصد کاهش روی داده است.

وی غالب پرونده‌های تشکیل شده قاچاق کالا در گمرک خراسان شمالی را مربوط به موتورسیکلت، لوازم آرایشی، دارو، مشروبات الکلی، دوربین مداربسته و ... ذکر کرد.

این مسئول در مورد فعالیت‌های این نهاد در زمینه ورود و خروج بسته‌ها و امانات پستی به کشور از طریق گمرک نیز اظهار داشت: در مدت شش ماهه نخست سال جاری 87 بسته پستی از طریق این گمرک وارد و 74 بسته پستی نیز از کشور خارج شده است.

وی تعداد بسته‌های ورودی و خروجی در نیمه نخست سال گذشته را به ترتیب 90 و 98 بسته پستی اعلام کرد و افزود: بر این اساس در نیمه نخست سال جاری تعداد امانات پستی ورودی به استان از طریق گمرک سه درصد و تعداد امانات خروجی نیز 24 درصد کاهش داشته است.

جواد جعفری عمده بسته‌های پستی که از طریق گمرک وارد استان شده است را شامل پوشاک، شکلات، دارو و ... ذکر و تصریح کرد: این بسته‌ها غالبا از کشورهای آلمان، سوئد، انگلیس و آمریکا وارد شده‌اند.

وی بسته‌های خروجی از استان را نیز بیشتر شامل سوغات بجنورد(آبنبات)، پسته، زعفران، آلو و... عنوان کرد و گفت: اغلب این بسته‌ها نیز به کشورهای انگلستان، آلمان، اتریش، آمریکا و سوئد صادر شده‌اند.

سایت گمرک خراسان شمالی از بهمن ماه 87 با حضور معاون اول وقت رییس جمهوری فعالیت خود را آغاز کرده است.

