سیمان سفید به بازار سیاه نرود/ لزوم افزایش تولید سیمان سفید

پیمان حاجیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توجه تولید فعلی سیمان سفید نزدیک به حدود 850 هزار تن است که پیش بینی می‌شود سیمان مصرفی در سال 93 به دو میلیون تن برسد لذا بازار با کمبودی نزدیک به یک میلیون و 150 هزار تن در سالهای آینده مواجه خواهد بود که این امر باعث افزایش تقاضاوکمبود سیمان درداخل خواهد شد.

وی ادامه داد: این امر در نهایت زمینه راه اندازی چنین خطوطی را در کارخانجات سیمان سفید کشور دو چندان می‌کند، لذا این شرکت با دارا بودن پتانسیل کافی از منابع و موقعیت استراتژیک مناسب، اقدام به ایجاد طرح توسعه به میزان 1300 تن در روز کرده که با احتساب ظرفیت موجود ظرفیت کارخانه سیمان سفید بنوید به 1800 تن در روز و 592 هزار تن در سال) خواهد رسید که علاوه بر تامین بخشی از نیاز داخلی به کشور های همسایه از قبیل عراق ،افغانستان و آسیای میانه و کشور های حوزه خلیج فارس نیز صادر می شود.

تولید سیمان رنگی در 56 رنگ

حاجیان در ادامه این گفتگو به تولید سیمان رنگی نیز اشاره کرد و گفت: مصرف سیمان و ملات رنگی، یکی از محصولات تولیدی مشتق از سیمان سفید است که به دلیل هزینه پائین‌تر نسبت به سایر مصالح مشابه جهت نماسازی و همچنین امنیت بیشتر ساختمان نسبت به مصرف سایر مصالح ساختمانی نظیر سنگ باعث سیر صعودی مصرف این کالا شده است.

وی ادامه داد: در همین خصوص، این شرکت اقدام به ایجاد خط تولید سیمان و ملات رنگی در 56 رنگ کرده با توجه به محدودیت های هزینه ای درحال حاضر سیمان رنگی با بخشی از ظرفیت واقعی خط یعنی 12 هزار تن در سال برنامه ریزی شده که در صورت تامین بودجه لازم به 30 هزار تن در سال افزایش خواهد یافت.

حاجیان در ادامه سخنان خود تصریح کرد: بر اساس اطلاعات و آمار سال گذشته و با توجه به ظرفیت سالانه حدود 920 هزار تنی سیمان سفید در کشور استفاده می‌شود.