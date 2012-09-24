اخلاق مداری باید از ویژگی های مدیران شهری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی روز دوشنبه در اولین جلسه هم اندیشی شهرداران شهرستان بوئین زهرا، عقلانیت و توجه به اصول و منطق را از دیگر شاخص های مدیران نظام اسلامی دانست و افزود: به هنگام انجام دادن کارها، سرعت عمل، به روز بودن و شفاف بودن فعالیت ها از مولفه هایی است که بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد.



معاون امور عمرانی استانداری قزوین با تأکید بر اینکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی مدیران باید به چهار شاخصه و مولفه توجه و اهتمام داشته باشند اظهارداشت: اخلاق مداری یکی از شرط های اصلی مدیران اسلامی است.

این مسئول فعالیت و خدمات رسانی در شهرداری ها را بسیار مهم و اثرگذار دانست و گفت: فعالیت شهرداری ها به صورت روزانه در معرض قضاوت اقشار مختلف مردم قرار می گیرد لذا مسئولیت شهرداران بسیار سنگین و مهم است.

معاون عمرانی با یادآوری اینکه بیش از 80 دستگاه اجرایی در مجموعه شهرها خدمت به شهروندانی ارائه می دهند تاکید کرد: وظیفه تنظیف و تنظیم امور شهر به عهده شهردار است و در واقع کلید شهر در دستان شهردار قرار دارد و به همین دلیل فعالیت در شهرداری با توجه به تنوع خدمت و انتظارات بسیار سخت و حساس است.

وی افزود: استان قزوین سرمایه گذارانی برای حضور در طرح های درآمدزا بویژه در حوزه شهری دارد که باید انگیزه آنها را برای مشارکت تقویت کنیم.

حبیبی با تاکید برضرورت نظارت برساخت و سازها و رعایت اصول فنی در شهرسازی اظهارداشت: با توجه به اینکه شهرستان بوئین زهرا روی گسل زلزله قرار دارد و تجربه بسیار تلخی نیز درخصوص زلزله در این شهرستان داریم شهرداران با حساسیت و دقت نسبت به ساخت و سازها توجه داشته باشند.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت و جایگاه مهم توسعه فضای سبز در ایجاد فضای با نشاط و شاداب در شهرها افزود: شهرداران در کنار توجه به ایجاد بوستان های بزرگ احداث پارک های محلی را در ابعاد مختلف مورد توجه قرار دهند چرا که دسترسی مردم به این بوستان ها بهتر انجام می گیرد و میزان رضایتمندی شهروندان از احداث پارک در محله ها بیشترخواهد شد.