افزایش 28 درصدی دستگیری سارقان در آبیک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد منصور خدایی در این باره اظهارداشت: ماموران انتظامی شهرستان آبیک در شش ماه ابتدای سال جاری با اجرای چند مرحله طرح امنیت اجتماعی 176 سارق را دستگیر کردند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: با اقدامات انجام شده، وقوع سرقت شش درصد کاهش داشته و در کشفیات سرقت‌ها نیز شاهد هشت درصد افزایش هستیم.

فرمانده انتظامی شهرستان آبیک بیان کرد: در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر نیز طی این مدت دو باند تهیه و توزیع مواد مخدر متلاشی و 65 نفر از فروشندگان مواد مخدر دستگیر شده‌اند.

خدایی یادآورشد: در یکی از این اقدامات که با مشارکت پلیس مبارزه با مواد مخدر استان تهران به اجرا درآمد، یک تن ماده مخدر حشیش کشف و ضبط شد همچنین در عملیات مشترک با ماموران استان البرز یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر متلاشی و چهار قاچاقچی دستگیر شدند.

این مسئول از کاهش 50 درصدی کشته‌های تصادفات درونی شهر آبیک خبر داد و افزود: در محورهای برون شهری نیز تعداد فوت شدگان 38 درصد و مجروحان 19 درصد کاهش یافته است.