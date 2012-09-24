"اعتیاد" نقیصه ای عارضی و یک بیماری شخصیتی

اعتیاد و معتاد شدن به چیزی و استفاده از موادی به هر نوع و میزان ربطی به حیات و ادامه آن ندارد. برای ادامه و تداوم زندگی، اعتیاد و معتاد بودن نقش و عاملیتی ندارد، لذا اعتیاد به چیزی، نقیصه عارضی است و بیماری شخصیتی می باشد که به دلایلی بوجود آمده و علتی باعث گردیده که معلولی به نام متعاد تظاهر کند و در نتیجه خود و اطرافیان و بالاخره جامعه را آلوده سازد و مسیر زندگی عادی خود را منحرف و باعث ده ها معضل دیگر گردد.

مثالی می زنیم؛ سیب لبنانی یکی از انواع سیب هایی می باشد که در شرایط خاص و از تخم خاص خود تولید می شود. یعنی اگر شرایط خاص و تخم آن سیب در طیبعت فراهم نباشد چنین سیبی تولید نمی شود و اگر تولید شود دارای نواقصی است که با اصل آن تفاوت دارد. خوب، اگر ما بیاییم در روند رشد این سیب، اختلال و ناهمگونی به وجود بیاوریم ما دیگر محصولی به طعم و مزه اصلی آن نخواهیم داشت.

انسان هم وارث مشخصه های ارثی و حادث شده می باشد و انسان معتاد هم نمی تواند کسی را به سادگی و به آسانی مقصر بداند و فردی را متهم کند که تو چرا با من این طور کردی و یا نکردی؟ متهمی وجود ندارد و اگر هم به ظاهر وجود دارد متهم اقعی نیست.

انسان محصول ژنهای بیشماری است که حامل عوامل مختلف هستند. بر اساس بررسی معتادان، اثبات شده که برخی از آنان که از والدین معتاد متولد شده اند، در مسیر زندگی به اعتیاد دچار شده اند. در این جاست که متوجه می شویم تولد یک انسان چه وظیفه سنگینی بر دوش دیگران می نهد.

اعتیاد بلایی خانمانسوز است که نتایج و اثرات سیاسی، اخلاقی و اقتصادی و اجتماعی مهمی در سطح جامعه دارد؛ بدین لحاظ شناخت عوامل و علل ایجاد اعتیاد و راه های مبارزه با آن امری ضروری است. اشاعه مواد مخدر و اعتیاد یکی از قدیمی ترین شیوه های استعمارگران و دشمنان بشریت است که به منظور بازداشتن جوامع انسانی از رشد و تعالی و آزادی آنها از یوع متکبران جهانی و همچنین غارت هر چه بیشتر و کسب منافع افزون تر به کار برده شده و روز به روز گسترش بیشتری یافته است.

امروزه وسعت این مشکل در جهان چنان گسترده که می شود گفت "اگر غذا را مستثنی کنیم هیچ ماده ای در روی کره زمین نیست که به اندازه مواد مخدر این چنین آسان وارد زندگی ملت ها شده باشد."

از اعتیاد تعاریف مختلفی ارائه شده یکی از آنها این است که "اعتیاد نیازمندی ها یا غرایز طبیعی یا عادات اکتسابی است." آن چه از اعتیاد در این مباحث مد نظر است، نیاز شدید به مواد مخدر است.

مصرف مواد مخدر و موارد مشابه در اغلب موارد به صورت یک تفنن آغاز می گردد و معمولا پس از دو یا سه بارمصرف به صورت نیاز در می یاید. ولی لازم به ذکر است که در مواردی، مصرف کننده با احساس خطر، ادامه راه را بر خود می بندد به طور کلی مصرف کنندگان مواد مخدر را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

- دسته اول به قول خودشان مواد مخدر مصرف می کنند، ولی معتاد نیستند گهگاه در محافل دوستانه به مصوف مواد بیشتر تریاک با وسائل ممکن مشغول می گردند. این عده از مصرف هروئین و مواد مشابه واهمه دارند و عده ای از معتادین از این راه گرفتار و مجبور به ادامه مصرف شده اند.

- دسته دوم افراد کهنسالی هستند که اغلب تریاک می کشند و در موارد بسیار تنها به خوردن تریاک یا سوخته و شیره وابستگی دارند.

- دسته سوم معتادین به هروئین و دیگر مواد مخدر هستند.

سه عامل عمده در بروز اعتیاد دست اندرکارند:

1. برخی خواص دارویی و فیزیولوژِیکی

2. شخصیت، درجه ثبات و گرایش های فردی

3. تاثیرات محیطی، اجتماعی و فرهنگی

معتادین انواع بسیار گسترده از خصایص شخصیتی را نشان می دهند از شخصیت به هنجار گرفته تا نوروتیک، پیسکوتیک، ضد اجتماعی و منحرف جنسی در معتادان دیده می شود. انواع اعتیاد اعم از مواد مخدر و داروهای اعتیادآور و حتی غذا و کار و ورزش، اینترنت، کافئین، در حد افراط اعتیاد محسوب می شود که هر کدام از اینها تعریفی بسیار طولانی دارد.

