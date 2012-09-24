نقش موثر طرح مهر ماندگار در اقتصاد مقاومتی و خنثی کردن تحریم ها

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن سلیمان پور اظهار داشت : طرح های مهر ماندگار جلوه بارز تلاش دولت خدمتگزار برای اتمام پروژه های کلان عمرانی و اقتصادی است و با بهره برداری از این طرح ها علاوه بر ایجاد زمینه توسعه اقتصادی، فرصت اشتغال و کار برای بسیاری از جوانان و آحاد مختلف جامعه فراهم می شود.

وی اجرای این طرح ها را در تحقق فرمان مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جاری و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی تاثیر گذار دانست و اظهار داشت : تاکید معظم له برای حمایت از سرمایه و تولید ایرانی و اقتصاد مقاومتی فراتر از طرح مهر ماندگار و تحقق آن تضمین کننده آینده اقتصادی نظام مقدس اسلامی است.

نماینده عالی دولت در شهرستان رباط کریم به وجود 905 پروژه مشمول مهر ماندگار در سطح کشور اشاره و تصریح کرد: سه پروژه در شهرستان رباط کریم برای قرار گرفتن در طرحهای مهرماندگار معرفی شده که در صورت تایید نهایی و اجرای آن پروژه ها، مردم این منطقه نیز از برکت مهر ماندگار بهره مند می شوند .