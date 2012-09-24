جدول اجرای نمایش های جشنواره تئاتر ماه در کردستان اعلام شد

شهرام میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شروع این دوره از جشنواره از روز سه شنبه در مجتمع فرهنگی فجر سنندج گفت: در روز اول جشنواره از ساعت 16 نمایش صحنه ای "خون منتشر" به نویسندگی و کارگردانی صابر دل بینا از سنندج در سالن 12 فروردین مجتمع فجر، ساعت 17 نمایش خیابانی "حنجره ای برای داد زدن" به نویسندگی عبید رستمی و کارگردانی کورش احمدی از سنندج در محوطه مجتمع فجر، از ساعت 17:30 در محل پلاتوی انجمن نمایش مجتمع فجر نمایش "جمعه پر" به نویسندگی بهار لطافتیان و کارگردانی عبید رستمی از سنندج، ساعت 18:30 نمایش خیابانی "فریادهای بی صدا" به نویسندگی و کارگردانی مهدی یوسفی از کرمانشاه و از ساعت 21 با اجرای نمایش "رستاخیز" به نویسندگی و کارگردانی سحر جعفری از سنندج در تالار 12 فروردین مجتمع فجر اجرا می شوند.

وی ادامه داد: اجرا های روز دوم این جشنواره نیز ساعت 16 نمایش "نقالی قالی" به نویسندگی و کارگردانی محمد قاسمی از همدان، ساعت 17 نمایش خیابانی "محکمه پست مدرن" به نویسندگی و کارگردانی حیدر رضایی از ایلام ، ساعت 17:30 نمایش صحنه ای "روزهای آقای آرام" به نویسندگی و کارگردانی احمد بیگلریان از همدان و نمایش خیابانی "حرف من یا حرف تو" به نویسندگی آرش دادگر و کارگردانی ستار مهرشاد بدین ترتیب است.

مسئول واحد نمایش حوزه هنری کردستان با اشاره به حضور هنرمندان توانمند شش استان کشور در سنندج افزود: با اجرای پنج نمایش در روز سوم این همایش به پایان می رسد و انتظار می رود که علاقمندان به هنر نمایش از اجراهای این جشنواره استقبال خوبی داشته باشند.

وی اجراهای روز سوم این جشنواره را نیز شامل نمایش "اتوبان سکوت" به نویسندگی شهرام کرمی و کارگردانی احسان ملکی از لرستان راس ساعت 16، ساعت 17 با دو اجرای خیابانی "ضبط صوتش بیست بیسته" به نویسندگی و کارگردانی نصرت الله مسعودی از لرستان، و "معرکه در معرکه" به نویسندگی مجتبی حسن بیگی و کارگردانی مهدی خدایی از قزوین، نمایش "ققنوس" به نویسندگی محسن سلیمانی فارسانی و کارگردانی وحید اسلامی از استان ایلام در ساعت 17:30 در پلاتوی انجمن نمایش و در نهایت ساعت 18:30 نمایش خیابانی.

گفتنی است "سرد سیمانی" به نویسندگی مهدی خدایی و کارگردانی وحیده مروت از قزوین پایان بخش این جشنواره سه روزه در شهر سنندج است.