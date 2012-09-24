ملاحظه کاری در دستور کار سازمان بازرسی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مومن آبادی در دیدار فرمانده و معاونین انتظامی استان با قدردانی از تلاش های موثر پرسنل ناجا در بخش های مختلف به خصوص تامین امنیت مردم اظهار داشت: مدیران و کارکنان دستگاههای اداری کشور سرمایه های نظام هستند و سیاست سازمان بازرسی نیز حفظ نیروهای سالم و کارآمد است.

وی افزود: کارشناسان سازمان بازرسی همواره در کنار مدیران و کارکنان دستگاهها بوده و ضمن ارائه تذکرات و هشدارهای لازم و به موقع قبل از ایجاد فساد در ادارات راهکارهای لازم را ارائه می کنند که دراین میان تذکرات و هشدارها برای برخی افراد خوشایند نبوده ولی به هر حال سازمان اصرار بر اجرای قوانین و مقررات دارد.

مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور به ماموریت قانونی این سازمان یعنی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری اشاره کرد و اظهار داشت: مطابق ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور کلیه مسئولان ذیربط در دستگاههای اجرائی ملزم به همکاری و ارائه اطلاعات مورد درخواست به سازمان هستند و با تشکیل شورای دستگاههای نظارتی هماهنگی بیشتری در بحث نظارت در استان و کشور بوجود آمده است.

وی سیاست سال جاری سازمان بازرسی را افزایش و تقویت نظارت بر دستگاه های مشمول نظارت و بازرسی عنوان کرد و افزود: در همین راستا و در چارچوب اختیارات قانونی سازمان در ابعادی گسترده تر از سالهای قبل، نظارت بر کمیسیونهای مناقصات و مزایدات دستگاه های مشمول، نظارت بر کمیته های اعتبارات بانکهای استان ، نظارت بر مصوبات کمیسیون های مختلف از جمله ماده پنج مسکن و شهرسازی و سایر کمیسیونها تقویت شده است.

بازرس کل استان ادامه داد: در خصوص قراردادها در سه مرحله قبل، حین و بعد از انعقاد قرارداد نظارت مستمر صورت می گیرد و تا کنون در بحث نظارت بر کمیسیونهای معاملات دستگاه ها رشدی صددرصدی داشته ایم، بطوریکه در سالهای گذشته بصورت تصادفی در کمیسیون معاملات حضور می یافتیم اما در حال حاضر تمام توان کارشناسی استان را برای نظارت حداکثری در این زمینه بکار گرفته ایم و در این زمینه بطور جدی نظارت برکمیسیون اعتبارات بانکها نیز دنبال می شود.

وی یکی از مهمترین امور مورد پیگیری این اداره کل را موضوع مطالبات و شکایات مردمی دانست و اظهار داشت: رسیدگی مطالبات مردم از وظایف تمام قوای سه گانه است ، سازمان بازرسی نیز با تقویت سامانه رسیدگی به شکایات تمام تلاش خود را برای رسیدگی سریع و صحیح به مطالبات و شکایات مردمی به کار گرفته است.

مومن آبادی از آمادگی این اداره کل برای همکاری مشترک با ناجا در خصوص پرونده های مختلف خبر داد.

در این دیدار سردار محمدی یگانه فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه در مجموعه انتظامی استان نیز اقداماتی جدی در زمینه رسیدگی به جرائم اقتصادی ، زمین خواری و ... در دست پیگیری است، خواستار تعامل اداره کل بازرسی استان با پلیس آگاهی و استفاده از تجارب کارشناسان این اداره کل در مبارزه با این جرائم شد.