فاسم عباس نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سومین دوره رقابتهای کشوری کشتی با چوخه تحت نظر فدراسیون ورزشهای روستایی و عشایری و با حضور چوخه کاران برتر کشوری به میزبانی مانه و سملقان برگزار میشود.
وی با بیان اینکه این مسابقات ششم و هفتم مهر ماه( پنج شنبه و جمعه هفته جاری) در آشخانه برگزار میشود، تصریح کرد: رقابتها با عنوان جام شهدای شهرستان مانه و سملقان گرامیداشت هفته دفاع مقدس، در چهار وزن 70 کیلوگرم، 80 کیلو، 90 کیلو و 90+ کیلوگرم و در محل گود کشتی با چوخه شهرداری آشخانه واقع در پارک رضوان برگزار میشود.
به گفته عباس نژاد با تمامی استانهای فعال در رشته کشتی با چوخه در کشور مکاتبات لازم انجام شده و پیش بینی میشود حدود 250 ورزشکار، مربی و سرپرست تیم در این مسابقات شرکت کنند.
وی اضافه کرد: مسابقات در دو بخش تیمی و انفرادی برگزار میشود و در پایان رقابتها نیز به نفرات اول تا سوم اوزان مختلف جوایز نقدی به میزان شش میلیون ریال، پنج میلیون ریال و چهار میلیون ریال به ترتیب برای نفرات اول تا سوم اهدا میشود.
عباس نژاد اظهار کرد: هزینههای برگزاری این مسابقات از محل خودیاری مردمی و بودجه اداره ورزش و جوانان شهرستان مانه و سملقان تامین شده است.
وی افزود: مراسم وزن کشی صبح پنج شنبه برگزار میشود و پس از اتمام وزن کشی نیز مسابقات در اوزان مختلف آغاز میشود.
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