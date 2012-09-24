نگاه یک رسانه روسی به مهمترین موضوعات دیدار احمدی نژاد و بان کی مون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم ، "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد و "محمود احمدی نژاد" بعد از ظهر روز گذشته درباره مسائل مختلف در نیویورک گفتگو کردند.

در این گزارش آمده است در این دیدار، موضوع هسته ای ایران و تحولات سوریه در راس گفتگوهای دو طرف قرار داشت. از طرفی دبیرکل سازمان ملل متحد به احمدی نژاد درباره استفاده از سخنان تحریک آمیز هشدار داد.

روسیا الیوم در ادامه این گزارش به اظهارات اخیر سردار "امیر علی حاجی زاده" فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرده است که به زعم این شبکه، احتمال حمله پیشدستانه ایران به اسرائیل را در صورت اطمینان از طرح تل آویو برای آغاز جنگ، رد نکرده است.

خاطرنشان می شود رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در شصت و هفتمین نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل روز شنبه وارد نیویورک شده است. احمدی نژاد در این دیدار تابلو فرشی منقش به نقشه جمهوری اسلامی ایران را به دبیرکل سازمان ملل متحد هدیه داد.