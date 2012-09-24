زنان ایرانی با انقلاب اسلامی و دفاع مقدس حیاتی دوباره یافتند

سعید افشار نادری در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت چهارمین روز هفته دفاع مقدس که به نام "روز زنان، ارزشهای اسلامی، پایداری ملی" نامگذاری شده، افزود: زنان شجاع ایران اسلامی حماسه ‏آفرینان عرصه‏های پشتیبانی و امداد جبهه‏های جنگ و جهاد بودند.

وی ادامه داد: بانوان نقش خویش را در نهایت تعهد، ایثار و تلاش ایفا کردند و در این میدان سخت و طاقت‏ فرسا نیز موفق و سربلند در آمدند و افتخاری بر افتخارات خویش افزودند که به جز زنان صدر اسلام نمی ‏توان نمونه ‏ای برای آن نشان داد.

وی بیان کرد: حضور در خط مقدم جبهه و جنگ، پرستاری و مداوای مجروحان جنگی، تهیه وسایل رفاهی برای مردان جنگ، و حضور فرهنگی در شهرها از مهمترین فعالیتهای زنان در طول دفاع مقدس بوده است.

فرماندار شهرستان فیروزکوه ادامه داد: زنان ایران حماسه‏ های بزرگ آفریدند و دیدگان تاریخ را در بهتی عجیب فرو بردند.

رزمندگان دفاع مقدس سرنوشت انقلاب را بیمه کردند

وی اظهار داشت: در دفاع مقدس که به یادماندنی ترین و کم نظیرترین دفاع بود، رزمندگان اسلام نه تنها امتیازی به دشمنان قسم خورده نظام ندادند بلکه سرنوشت انقلاب و نظام را بیمه کردند.

افشار نادری افزود: رزمندگان اسلام با رشادتهای خود جوانمردی را به دنیا نشان دادند، هشت سال دفاع مقدس که بیانگر ایثار، فداکاری، وحدت و ولایتمداری مردم شریف ایران اسلامی برگ زرین تاریخ معاصر ایران است، چراکه مردم ایران اسلامی تحت رهبری فرمانده ای کل قبا، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هستند.

ایستادگی با ایمان، معنویت و روحیه شهادت طلبانه در مقابل دشمنان

وی عنوان کرد: با توکل به خدا، ایمان، معنویت و روحیه شهادت طلبی در مقابل دشمنان قسم خورده نظام به سرکردگی آمریکا، هشت سال از دستاوردهای انقلاب و تمامیت ارضی، ناموس، دین و رهبری دفاع کردیم.

افشار نادری ادامه داد: اکنون که بیش از دو دهه از پایان جنگ تحمیلی ایران علیه عراق می گذرد، شاهد بالندگی و اقتدار روزافزون نظام نه تنها در منطقه بلکه در دنیا هستیم.

وی گفت: در واقع عزت، اقتدار،امنیت، پیشرفت و بالندگی این نظام مرهون ایثار و فداکاری رزمندگان، ایثارگران و پشتیبانی و همراهی مردم و رهبری هوشمندانه امام راحل و مقام معظم رهبری است.

فرماندار شهرستان فیروزکوه تأکید کرد: برما تکلیف است که در این مقطع تاریخ زرین معاصر را پاس بداریم و یاد و خاطره شهدا را گرامی بداریم.

وی ادامه داد: هشت سال دفاع جانانه ملت در برابر تجاوز وحشیانه دشمن منشاء غرور ملی پایان‏ ناپذیری برای مردم سلحشور ایران است و همین دفاع باعث شد که توطئه مشترک شرق و غرب برای به زانو درآوردن ملت بزرگ ایران به فرصتی برای اثبات توانمندیهای اسلام و انقلاب و کشور تبدیل شود.

افشار نادری بیا ن داشت: این روزها هنگامی که یادی از دفاع مقدس می شود، دنیایی از شرف و حماسه ملتی نجیب و آزاده در اذهان تداعی می‏ شود که عطر معنویت و صفای خاصی را ارزانی می ‏دارد.

وی اضافه کرد: ملت با پرورش رزمندگانی حماسه‏ آفرین، مفهوم روشن"تعبد در برابر ولایت" را به نمایش گذاشتند و با انگیزه ادای تکلیف در پی مرجع و رهبر خود سر از پا نشناخته و به جبهه ‏های حق علیه باطل شتافتند و طلوع عشقی بی ‏بدیل را ترسیم کردند و به پیروزی بزرگی که حفاظت از وجب به وجب سرزمین اسلامی و صیانت از مکتب و عقیده بود دست یافتند.

هفته دفاع مقدس یادآور خون شهداست

فرماندار شهرستان فیروزکوه عنوان کرد: هفته دفاع مقدس یادآور خونهای مقدسی است که در پای شجره طوبای انقلاب اسلامی ریخته شد.

وی افزود: فرزندان جبهه و شهادت اطاعت را عبادت می ‏بینند، وارثان دفاع مقدس عزت جهاد را با ذلت در خانه نشستن عوض نمی ‏کنند، ایستادگی آنها نشستگان تاریخ را به قیام وا می ‏دارد و این پیام بزرگ دفاع مقدس است.