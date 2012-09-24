  1. جامعه
۳ مهر ۱۳۹۱، ۹:۳۹

اولین گروه زائران ایرانی امشب عازم خانه خدا می شوند

اولین گروه زائران ایرانی امشب عازم خانه خدا می شوند

اولین گروه زائران ایرانی ساعت 20 و 30 دقیقه دوشنبه سوم مهر ماه جاری عازم سرزمین وحی می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، اعزام اولین گروه از زائران کشورمان امشب از فرودگاه مهرآباد تهران با حضور رئیس سازمان حج و زیارت، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و تعدادی از مسئولان کشور انجام می شود.

در سال جاری 75 هزار زائر به حج تمتع اعزام می شوند که پروازها از امشب آغاز و تا 29 مهرماه جاری ادامه دارد. پرواز برگشت نیز از 10 آبان آغاز و تا 29 آبان به پایان می رسد.

در هر کاروان یک مدیر، یک معاون، یک روحانی و یک پزشک حضور خواهند داشت و در سال جاری تلاش شده تا حد ممکن تعداد نیروهای اجرایی کاهش پیدا کند تا بتوان تعداد زائران بیشتری را به حج اعزام کرد.

کد مطلب 1703568

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