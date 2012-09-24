اولین گروه زائران ایرانی امشب عازم خانه خدا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، اعزام اولین گروه از زائران کشورمان امشب از فرودگاه مهرآباد تهران با حضور رئیس سازمان حج و زیارت، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و تعدادی از مسئولان کشور انجام می شود.

در سال جاری 75 هزار زائر به حج تمتع اعزام می شوند که پروازها از امشب آغاز و تا 29 مهرماه جاری ادامه دارد. پرواز برگشت نیز از 10 آبان آغاز و تا 29 آبان به پایان می رسد.

در هر کاروان یک مدیر، یک معاون، یک روحانی و یک پزشک حضور خواهند داشت و در سال جاری تلاش شده تا حد ممکن تعداد نیروهای اجرایی کاهش پیدا کند تا بتوان تعداد زائران بیشتری را به حج اعزام کرد.