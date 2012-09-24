کودکان به نوشیدن چای عادت نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعیده معانی اظهار داشت:‌ مصرف بیش از 3 فنجان چای به دلیل دریافت کافئین زیاد، قند و یا شکری که همراه با چای مصرف می شود و همچنین کاهش جذب آهن موجود در مواد غذایی توصیه نمی شود.

وی افزود:‌ روزانه بیش از یک میلیارد فنجان چای در دنیا مصرف می شود و وجود کافئین، فلوئور و به خصوص آنتی اکسیدانها و تانن ها از بروز برخی سرطانها پیشگیری می کند.

این کارشناس تغذیه در خصوص مصرف چای سبز گفت: مقدار آنتی اکسیدان موجود در برگ سبز چای بیشتر از چای سیاه بوده و خواص درمانی آن بیشتر است اثربخشی چای سبز زمانی است که روزانه دو فنجان به صورت مستمر مصرف شود.

معانی در ادامه با اشاره به اینکه چای سیاه پرطرف دار ترین و پرمصرف ترین گونه چای در دنیا است، ‌گفت: این چای به دلیل داشتن کافئین در رفع خستگی و خواب آلودگی موثر است و یک فنجان چای سیاه حدود 60 میلی گرم کافئین دارد.

کارشناس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت،‌ در خصوص چای های طعم دار اظهار داشت: این نوع از چای اگر مخلوط با میوه های خشک طبیعی یا ادویه (دارچین، هل) تهیه شده باشد دارای طعم خوب و خواص آنتی اکسیدانی مضاعف نیز خواهد بود، در صورتی که فقط از اسانس میوه و یا ادویه ها استفاده شود مصرف زیاد آن توصیه نمی شود.