مراسم غبار روبی ضریح مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم که شامگاه یکشنبه بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) و تعدادی از نمایندگان مجلس به همراه خانواده‌هایشان حضور داشتند.



نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی که لباس مخصوص به مراسم تظیف و غبار روبی حرم را بر تن داشتند در این مراسم که در مسجد بالاسر برگزار شد شرکت کردند.



در این مراسم تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) در سخنانی با خیر مقدم به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین تبریک دهه کرامت اظهار داشت:مسئولان نظام جمهوری اسلامی افتخارشان این است که خدمتگزار مکتب اهل بیت (ع) هستند و امشب نیز با حضور در این مراسم معنوی لباس خدمتگزاری به آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه (س) را بر تن کردند.



وی افزود: در روایات آمده است هر کس حرم کریمه اهل بیت (ع) را با معرفت زیارت کند پاداش او بهشت است.



رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با خوش آمد گویی به نمایندگان مجلس که به شهر خون و قیام سفر کردند افزود: از تولیت آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه (س) سپاسگزاریم که شرایطی را فراهم کردند تا نمایندگان مردم در مجلس در این مراسم معنوی حضور یابند.



وی عنوان داشت: از ساحت کریمه اهل بیت (س) تقاضا داریم تا عنایتی به خدمتگزاران خود داشته باشند تا نمایندگان مجلس بتوانند در مرتفع کردن مشکلات کشور موفق باشند.



در ادامه مراسم نیز حجت الاسلام علی فرحزاد در سخنانی به تبین جایگاه و ویژگی های شخصیتی کریمه اهل بیت (ع) حضرت معصومه (س) پرداخت و پس از آن نیز مداحان اهل بیت (ع) به مداحی و نوحه سرایی پرداختند.



نمایندگان مجلس بعد از این مراسم با در دست داشتن جارو و پارچه های تنظیف حرم و ضریح مطهر حضرت معصومه (س) را غبار روبی کردند.