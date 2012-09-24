به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم ، "الکساندر ماخوویچ" سخنگوی شرکت زیمنس روز گذشته اظهار داشت: فعالیتهای تجاری ما به هیچ وجه به برنامه هسته ای ایران مرتبط نیست و ما در این مسائل ورود پیدا نمی کنیم.
وی درباره نقش زیمنس درطرح خرابکاری علیه برنامه هسته ای ایران توضیح بیشتری نداد و گفت: من در این باره اظهارنظر نمی کنم.
این در حالی است که اخیرا "علاءالدین بروجردی" رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نام شرکتی که اقدام به خرابکاری در تاسیسات هستهای ایران کرده بود را فاش کرد.
وی با تاکید بر کشف شیطنتهای آژانس از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور یادآور شد: مسؤولان ذی ربط اطلاعاتی امنیتی موفق به شناسایی دستگاههایی که برای فعالیتهای هستهای به ما عرضه و در آن مواد منفجره کار گذاشته شده بود شدند، قرار بود این دستگاهها در زمان بهکارگیری منفجر و تمام سیستم را مختل کنند اما در نهایت با هوشمندی متخصصان داخلی این توطئه دشمنان خنثی شد.
بروجردی با بیان اینکه جاسازی مواد منفجره در تجهیزات ارائه شده به ایران در شرکت زیمنس آلمان انجام شده ، به باشگاه خبرنگاران گفت: شرکت زیمنس باید پاسخگوی این اقدام خود باشد.
چندی پیش روزنامه جروزالم پست در گزارشی اعلام کرد: پس از صدور مجوز از سوی دولت بوش، آزمایشگاه ملی آیداهوی آمریکا با شرکت آلمانی زیمنس وارد همکاری شد تا مشکلات موجود دررایانه های این شرکت آلمانی را شناسایی کند و از آنجا که زیمنس در آن سالها همکاری نزدیکی با ایران داشت و اغلب تجهیزات مورد استفاده در تاسیسات مهم ایران توسط زیمنس تامین می شد شناسایی مشکلات موجود در رایانه های زیمنس کمک زیادی به شناسایی تاسیسات ایران می کرد.
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