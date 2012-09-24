  1. استانها
  2. البرز
۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۳۴

نمایش "برادری محمد کورش نیا" جوایز جشنواره تئاتر استانی البرز را درو کرد

نمایش "برادری محمد کورش نیا" جوایز جشنواره تئاتر استانی البرز را درو کرد

کرج - خبرگزاری مهر: براساس اعلام آراء هیئت داوران نمایش "برادری" کاری از " محمد کورش نیا" از شهرهشتگرد جوایز متعدی را در بخش های مختلف از آن خود ساخت.

به گزارش خبرنگارمهر، نمایش های برگزیده دومین جشنواره تئاتر استانی البرز برای راهیابی به جشنواره منطقه ای اعلام شدند.

هیئت داوران دومین جشنواره تئاتر استانی البرز  دو نمایش "برادری" به کارگردانی "محمد کورش نیا" و نمایش "نمایش سه و بیست و پنج دقیقه بامداد" به کارگردانی "حمید رضا سامخانیانی" را به شرط تغییراتی در متن برای حضور در جشنواره منطقه ای اعلام  کردند.

هیئت داوران دومین جشنواره تئاتر استانی البرز متشکل از "صادق عاشور پور" ، "علی پویان" و " قطب الدین صادقی"  از میان 8 اثر راه یافته به جشنواره تئاتر استانی البرز دو نمایش را برگزیده اعلام کردند.

نمایش برادری"به کارگردانی محمد کورش نیا" در این جشنواره در محورهای مختلفی تندیس های طلایی زیادی را از آن خود ساخت .

عنوان رتبه اول نمایشنامه، بازیگری مرد، بازیگری زن، طراحی لباس، طراحی صحنه، کارگردانی طبق آراء هیئت داوران به "نمایش برادری" اختصاص پیدا کرد.

 همچنین نمایش سه و بیست و پنج دقیقه بامداد به کارگردانی "حمید رضا سامخانیانی" نیزاز سوی هیئت داوران به عنوان دومین نمایش برتر که قابلیت رقابت در جشنواره منطقه ای را دارد اعلام شد.

کد مطلب 1703579

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها