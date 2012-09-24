رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد صحبت‌های محمد رویانیان که اعلام کرده "نسبت به برخی از اتفاقات در جریان بازی سپاهان و پرسپولیس مشکوک است"، ضمن بیان مطلب فوق گفت: باشگاه سپاهان هیچ واکنشی به این موضوع نمی‌دهد زیرا هیچکدام از این اتفاقات به ما ربطی ندارد.

وی اضافه کرد: پرسپولیسی‌ها برای این بازی خودشان هتل، غذا و مسیر رفت و برگشت را انتخاب کردند و اگر اتفاقی برای بازیکنان‌شان رخ داده، مسئولیت با خودشان است.

مدیر تیم فوتبال سپاهان اصفهان در مورد نبود امکانات لازم در ورزشگاه فولادشهر اصفهان خاطرنشان کرد: اگر امکانات ورزشگاه فولادشهر کم بود، AFC اجازه نمی‌داد روز سه‌شنبه هفته گذشته بازی سپاهان با الاهلی عربستان در لیگ قهرمانان آسیا در این ورزشگاه برگزار شود. ضمن اینکه همه حاضران در ورزشگاه شاهد حضور 2 آمبولانس در ورزشگاه بودند.

وی در خصوص پیروزی این تیم برابر پرسپولیس هم اظهار داشت: همه بردها خوب است و فرقی نمی‌کند پرسپولیس یا آلومینیوم را ببرید زیرا مهم 3 امتیاز بازی و نزدیک شدن سپاهان به صدر جدول است. ضمن اینکه باید از امروز به فکر موفقیت در بازی مهم روز پنجشنبه خود برابر ملوان در انزلی باشیم.

خوروش در مورد بازی برگشت این تیم برابر الاهلی عربستان هم گفت: نباید فراموش کنیم آنها 10 تا 15 میلیون دلار برای جذب بازیکنان خارجی خود هزینه می‌کنند اما مطمئن هستیم در بازی برگشت در عربستان گل زده و می‌توانیم با پشت گذاشتن الاهلی، راهی مرحله بعدی می‌شویم.