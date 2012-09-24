به گزارش خبرنگار مهر، همین دی ماه سال گذشته بود که با افزایش شدید قیمت دلار در بازار، فشارهای مجلس، دولت و نیروی انتظامی برای برخورد جدی با واسطه گران بازار ارز شکل دیگری به خود گرفت و با اولتیماتوم های متعدد، دلالان بازار ارز برای مدتی کوتاه میدان فردوسی که مرکز خرید و فروش ارز تهران است را ترک کردند و به کوچه پس کوچه های خیابان فردوسی و چهارراه استانبول پناه بردند.

دلالان بازار ارز در همان کوچه های اطراف بازار ارز تهران برای چند روزی خرید و فروش به اصلاح غیرقانونی ارز را ادامه دادند، اما تنها پس از چند روز با مشاهده عدم برخورد جدی دوباره به میدان بازگشتند و آزادانه به فعالیت خود ادامه دادند.

این در حالی است که در همان زمان مجلسیان یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ دلار را وجود واسطه های ارزی یا همان دلالان بازار ارز عنوان می کردند و خواستار برخورد جدی بانک مرکزی از طریق همکاری با نیروی انتظامی شدند و حتی طرح هایی را نیز برای این امر پیشنهاد کردند.

بازیگران بازار غیررسمی ارز



گرچه پس از آن مسئولان نظارتی بانک مرکزی اعلام کردند که از طریق نیروی انتظامی برخوردهایی با بازیگران بازار غیررسمی ارز یعنی همان دلالان صورت گرفته است و حتی نیروی انتظامی مطرح کرد که با یک طرح ضربتی اقدام به جمع آوری و دستگیری تعدادی از دلالان کرده است، اما این برنامه تنها برای مدتی اجرایی شد و طرح ها و پیشنهادات مجلسیان هم به سرعت فراموش شد.

طی هفته های اخیر نرخ ارز دوباره افزایش یافت و رکورهایی را تجربه کرد که تاکنون بازار به خود ندیده بود، اما این بار دلالان بازار ارز آزادانه و بدون ترس از دستگیری یا حضور نیروی انتظامی آزادانه به خرید و فروش ارز اقدام می کنند و به نوعی به نوسانات و افزایش قیمت های بازار ارز دامن می زنند.

حضور دلالان بازار ارز این روزها با افزایش قیمت دلار که در برخی مقاطع به 2700 تومان هم رسید، شدت یافته و حتی افرادی که تابه حال در این بازار حضوری پررنگ برای خرید و فروش غیرقانونی ارز نداشتند بیشتر شده است و خرید و فروش انواع ارزهای معتبر به ویژه دلار مانند سابق و حتی بیش از گذشته در بازار ارز جریان دارد.

به نظر می رسد که اشتیاق واسطه های ارزی برای خرید و انبار کردن ارزهای معتبر مثل دلار بیش از گذشته شده است و همین امر به افزایش قیمت و نرسیدن آن به یک تعادل قیمت و موفق شدن برنامه های ارزی دولت دامن می زند.

خرید و فروش ارز شغلی پرسود!



خرید و فروش ارز که تا چند سال پیش چندان شناخته شده نبود طی سالهای اخیر به عنوان یکی از پرسودترین مشاغل توسط عامه مردم شناخته می‌شوند؛ سودی که از خرید و فروش ارز با توجه به روند افزایشی آن کسب می شود، باعث شده است که بسیاری از افراد به کار دلالی دلار روی بیاورند.

گرچه مسئولان بانک مرکزی مطرح می کنند که نظارت کاملی بر عملکرد صرافی ها دارند، اما هیچ دستگاهی به طور مستقیم کار نظارت و ساماندهی بر عملکرد دلالان بازار ارز را بر عهده نگرفته است.

گرچه مجلسیان سال گذشته در غیاب رئیس کل بانک مرکزی خرید و فروش ارز در خارج از صرافی ها را غیرقانونی و به مثابه قاچاق اعلام کردند اما هنوز خرید و فروش قاچاق ارز ادامه دارد.