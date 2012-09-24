تنها راه عبور ایران از تحریمها بازگشت به اصول معنوی اسلام است

فاضل کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تبیین راه های عملی "حمایت از تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" با رویکرد اسلامی انجام می شود و در اسلام همواره دوری از تجملات و بریز و بپاشهای غیرضروری مورد تأیید بزرگان قرار گرفته است.
وی بیان کرد: موضوع اقتصاد در اسلام ناب محمدی(ص) جایگاه ویژه ای دارد و استقلال اقتصادی کشورهای اسلامی همواره مدنظر ائمه اطهار(ع) و نبی مکرم اسلام(ص) بوده است.
رئیس بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا ادامه داد: ایران اسلامی نسبت به دسیسه چینی های استکبار جهانی در قالب تحریمهای اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است.
چشمان سایر کشورهای جهان به ایران اسلامی دوخته شده است
وی عنوان کرد: شرایط امروز ایران اسلامی بسیار حساس است و امروز چشمان سایر کشورهای جهان به ایران اسلامی دوخته شده است و آینده بی شک از آن مردم با ایمان و تلاشگر ایران خواهد بود.
کارخانه افزود: اقتصاد ایران اسلامی در حال عبور از یک وابستگی نفتی و ورود به اقتصادی مستقل و قدرتمند است و باید در این راه ایثار کرده و سختی های کنونی را برای رسیدن به یک آسایش بزرگ و همیشگی حائز اهمیت قرار دهیم.
وی تصریح کرد: تحقق اهداف سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" مدنظر رهبر فرزانه انقلاب یکی دیگر از راهکارهای برون رفت از مشکلاتی است که دشمنان ایجاد کردهاند.
حمایت از تولیدات داخلی را پشتیبانی کنیم
عضو ارشد شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور اضافه کرد:باید از منویات مقام معظم رهبری در چارچوب انجام برنامه ریزیهای کارشناسی در حمایت از تولیدات داخلی پشتیبانی کنیم.
وی تأکید کرد: اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه ها یکی دیگر از راههای نجات اقتصاد کشور است؛ به طور قطع اجرای صحیح و مطلوب هدفمندی یارانه ها بسیاری از مشکلات اقتصادی را برای دهکهای پایین جامعه رفع خواهد کرد.
کارخانه افزود: کشور اسلامی ایران باید با گذراندن سختیهای کنونی، آینده روشنی را برای جامعه به وجود آورد و یکی از مهمترین مسائل در این مسیر جهادی، تبیین فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی است که باید از سوی استادان متدین، ولایتمدار و بسیجی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا تصریح کرد: بسیج استادان به عنوان فرماندهان مقابله با جنگ نرم دشمن در کنار بسیج دانشجویی، باید همواره در خط مقدم جبهه فرهنگی قرار بگیرند تا آینده ای درخشان برای کشورمان به وجود آید.
نظر شما