تنها راه عبور ایران از تحریمها بازگشت به اصول معنوی اسلام است

فاضل کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تبیین راه ‏های عملی "حمایت از تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" با رویکرد اسلامی انجام می شود و در اسلام همواره دوری از تجملات و بریز و بپاشهای غیرضروری مورد تأیید بزرگان قرار گرفته است.

وی بیان کرد: موضوع اقتصاد در اسلام ناب محمدی(ص) جایگاه ویژه‏ ای دارد و استقلال اقتصادی کشورهای اسلامی همواره مدنظر ائمه اطهار(ع) و نبی مکرم اسلام(ص) بوده است.

رئیس بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا ادامه داد: ایران اسلامی نسبت به دسیسه ‏چینی های استکبار جهانی در قالب تحریمهای اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است.

چشمان سایر کشورهای جهان به ایران اسلامی دوخته شده است

وی عنوان کرد: شرایط امروز ایران اسلامی بسیار حساس است و امروز چشمان سایر کشورهای جهان به ایران اسلامی دوخته شده است و آینده بی‏ شک از آن مردم با ایمان و تلاشگر ایران خواهد بود.

کارخانه افزود: اقتصاد ایران اسلامی در حال عبور از یک وابستگی نفتی و ورود به اقتصادی مستقل و قدرتمند است و باید در این راه ایثار کرده و سختی‏ های کنونی را برای رسیدن به یک آسایش بزرگ و همیشگی حائز اهمیت قرار دهیم.

وی تصریح کرد: تحقق اهداف سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" مدنظر رهبر فرزانه انقلاب یکی دیگر از راهکارهای برون ‏رفت از مشکلاتی است که دشمنان ایجاد کرده‏اند.

حمایت از تولیدات داخلی را پشتیبانی کنیم

عضو ارشد شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور اضافه کرد:باید از منویات مقام معظم رهبری در چارچوب انجام برنامه‏ ریزیهای کارشناسی در حمایت از تولیدات داخلی پشتیبانی کنیم.

وی تأکید کرد: اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه ‏ها یکی دیگر از راههای نجات اقتصاد کشور است؛ به طور قطع اجرای صحیح و مطلوب هدفمندی یارانه ‏ها بسیاری از مشکلات اقتصادی را برای دهکهای پایین جامعه رفع خواهد کرد.

کارخانه افزود: کشور اسلامی ایران باید با گذراندن سختیهای کنونی، آینده روشنی را برای جامعه به وجود آورد و یکی از مهمترین مسائل در این مسیر جهادی، تبیین فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی است که باید از سوی استادان متدین، ولایتمدار و بسیجی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا تصریح کرد: بسیج استادان به عنوان فرماندهان مقابله با جنگ نرم دشمن در کنار بسیج دانشجویی، باید همواره در خط مقدم جبهه فرهنگی قرار بگیرند تا آینده‏ ای درخشان برای کشورمان به وجود آید.