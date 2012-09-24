به گزارش خبرنگار مهر، بعد از آنکه یحیی گل‌محمدی به خاطر مشکلات جسمانی و همچنین حضور در تیم فوتبال پرسپولیس درخواست کرد از سرمربیگری صبا کناره گیری کند، مدیران این باشگاه برای انتخاب سرمربی جدید دست به کار شدند.

از حمید استیلی به عنوان اصلی‌ترین گزینه هدایت صبا بعد از گل‌محمدی نام برده می‌شد؛ با این حال این مربی با باشگاه صبا به توافق نرسید و مذاکرات آنها نهایی نشد. به همین خاطر مذاکره این باشگاه با گزینه دیگر مربیگری آغاز شد. البته مسئولان باشگاه صبا قصد داشتند این فصل را با دستیاران گل‌محمدی ادامه بدهند ولی در نهایت به این نتیجه رسیدند که کار را دست یک سرمربی دیگر بسپارند.

مجتبی رمضان‌بیگی مدیرعامل باشگاه صبا با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: قرار است عصر امروز دوشنبه و قبل از شروع تمرینات سرمربی جدید معرفی شود. به رغم اینکه می‌خواستیم با گل‌محمدی کارمان را ادامه بدهیم ولی خود ایشان درخواست کرد از صبا جدا شود. به هر حال ما از امروز کارمان را با سرمربی جدید شروع می‌کنیم.