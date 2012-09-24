  1. جامعه
۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۳

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

آخرین اخبار از آبگرفتگی در7 شهر گیلان/ احتمال اسکان اضطراری

آخرین اخبار از آبگرفتگی در7 شهر گیلان/ احتمال اسکان اضطراری

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اشاره به بارندگی‌های شدید و وقوع سیلاب در هفت شهرستان استان گیلان اعلام کرد: ‌احتمال می‌رود با این وضعیت مجور به اسکان اضطراری مردم در مساجد و مدارس شهر شویم.

محمود مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های شدید در هفت شهرستان استان گیلان اعلام کرد: تاکنون 7 تیم امدادی شامل 42 نیروی ارزیاب سیلاب به همراه 7 دستگاه خودرو امدادی در مناطق آب‌گرفته و سیل زده حضور یافته‌اند.

وی افزود: در این بارندگیها شهرستانهای لنگرود، سیاهکل، شفت، فومن، آستانه اشرفیه و لاهیجان به دلیل بارندگیهای شدید از شب گذشته دچار آب گرفتگی شدید شده‌اند.

رئیس سازمان امداد و نجات اعلام کرد:هم اکنون 100 امدادگر همراه با قایقهای موتوری در حال امداد و نجات شهروندان هستند. هر چند با 10 دستگاه پمپ آب کار تخلیه آب در خانه های لنگرود و لاهیجان آغاز شده ولی باران همچنان در رشت و آستانه اشرفیه ادامه دارد.
 
مظفر گفت: احتمال می رود با این وضعیت مجبور به اسکان اضطراری مردم در مساجد و مدارس شهر شویم.
 
کد مطلب 1703595

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