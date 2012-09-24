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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۲

امام‌حسین(ع) الگوی جوانان در دفاع مقدس بود

امام‌حسین(ع) الگوی جوانان در دفاع مقدس بود

نیشابور - خبرگزاری مهر: یک فرماند‌ه دوران دفاع مقدس گفت: امام‌حسین(ع) و کربلا الگوی جوانان رزمنده در هشت سال دفاع مقدس بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار بازنشسته حسین بوژمهرانی قبل از ظهر دوشنبه در جمع بسیجیان پایگاه بسیج شهید مدنی مسجد باقرالعلوم(ع)، اظهارکرد: در دوران دفاع مقدس مرگ برای جوانان بسیجی بی‌معنا بود و آنان مرگ را به مسخره گرفته بودند و با همین روحیه در برابر تمام دنیا ایستادگی کردند.

وی اظهار داشت: استکبار جهانی تمام سعی خود را برای نابودی انقلاب اسلامی کرد ولی چون خدا پشت و پناه این انقلاب بود دشمن در تمام جبهه‌ها شکست خورد.

وی گفت: نتیجه مجاهدت‌های جوانان در دفاع مقدس را هم‌اکنون در بیداری اسلامی مشاهده می‌کنیم.

وی با اشاره به خلوص و پاکی شهدا بیان کرد: بسیاری از شهدا زمان و مکان شهادت خود را می‌دانستد.

این جانباز دوران دفاع مقدس یادآور شد: نهال انقلاب اسلامی با خون هزاران شهید آبیاری شده است و باید همه در حفظ و پاسداری از این ارزش‌ها تلاش کنیم.

بوژمهرانی تصریح کرد: علت شکست نخوردن انقلاب اسلامی در برابر دولت‌های شرقی و غربی فقط یک معجزه الهی است.

کد مطلب 1703597

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