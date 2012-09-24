به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار بازنشسته حسین بوژمهرانی قبل از ظهر دوشنبه در جمع بسیجیان پایگاه بسیج شهید مدنی مسجد باقرالعلوم(ع)، اظهارکرد: در دوران دفاع مقدس مرگ برای جوانان بسیجی بی‌معنا بود و آنان مرگ را به مسخره گرفته بودند و با همین روحیه در برابر تمام دنیا ایستادگی کردند.

وی اظهار داشت: استکبار جهانی تمام سعی خود را برای نابودی انقلاب اسلامی کرد ولی چون خدا پشت و پناه این انقلاب بود دشمن در تمام جبهه‌ها شکست خورد.

وی گفت: نتیجه مجاهدت‌های جوانان در دفاع مقدس را هم‌اکنون در بیداری اسلامی مشاهده می‌کنیم.

وی با اشاره به خلوص و پاکی شهدا بیان کرد: بسیاری از شهدا زمان و مکان شهادت خود را می‌دانستد.

این جانباز دوران دفاع مقدس یادآور شد: نهال انقلاب اسلامی با خون هزاران شهید آبیاری شده است و باید همه در حفظ و پاسداری از این ارزش‌ها تلاش کنیم.

بوژمهرانی تصریح کرد: علت شکست نخوردن انقلاب اسلامی در برابر دولت‌های شرقی و غربی فقط یک معجزه الهی است.