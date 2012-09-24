نمایشگاه تخصصی عفاف و حجاب در دانشگاه پیام نور سقز برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه تخصصی عفاف و حجاب به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس توسط بسیج دانشجویی در سالن دانشگاه پیام نور مرکز سقز از شامگاه شنبه و برای مدت 10 روز برپا شد.

در این نمایشگاه که توسط بیسج دانشجویی برپا شد بیش از40 اثر هنری و تاریخی در قالب عکس، پوستر، مقالات و یادداشت های علمی و پ‍ژوهشی با دربرگیری موضوعاتی همچون نقش حجاب در تامین امنیت اخلاقی و اجتماعی، نتایج پ‍ژوهش ها و سخنان اندیشمندان بزرگ دنیا در مورد پوشش و عفاف زنان و اهمیت و فلسفه پیدایش حجاب در معرض دید دانشجویان قرار گرفت.

هدف از برگزاری این نمایشگاه ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، افزایش آگاهی و بصیرت دینی و فرهنگی دانشجویان، تبیین فلسفه و اهمیت و آثار مثبت اجتماعی و فردی رعایت حجاب و عفاف به صورت تخصصی و علمی برای جوانان اعلام شده است.

این نمایشگاه به مدت 10 روز دایر است و در کنار آن نیز نشست های هم اندیشی و پرسش و پاسخ با حضور علما و اساتید برگزار می شود.