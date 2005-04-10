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۲۱ فروردین ۱۳۸۴، ۱۳:۰۶

شگفت انگيزان در شب فيلمنامه حوزه هنري به نمايش در مي آيد

درادامه مرور سينماي انيميشن كامپيوتري در برنامه شب فيلمنامه ، فيلم سينمايي " شگفت انگيزان " ساخته " برادبرد " از 21 لغايت 23 فروردين ماه جاري در شب فيلمنامه حوزه هنري به نمايش درمي آيد .

به گزارش گروه فرهنگ وهنرمهر اين فيلم كارتوني محصول سال 2004 آمريكا بوده و ماجراي خانواده اي ازقهرمانان شگفت انگيز است كه به كشف منبع اصلي نيروهاشان دريكديگرمشغول هستند .دريكي ازروزها قهرماني ازبهترين مبارزان كه آقايي شگفت انگيز است با اهريمن مبارزه مي كند و جان بسياري رانجات مي دهد و...

كارتون "شگفت انگيزان " آميزه ازنوآوري فيلمسازان وتخيلات داستاني است.  " برادبرد " عقيده دارد كه بهترين ماجراي جاسوسي راخلق كرده و درباره گرفتاري هايي كه انسان را محدود مي كند ، صحبت به ميان آورده است .

گفتني است اين فيلم درسانس هاي 30/16و 19 روزهاي يادشده  در سالن كوچك حوزه هنري واقع در تقاطع خيابان هاي حافظ و سميه به نمايش گذاشته خواهد شد .

کد مطلب 170361

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