شگفت انگيزان در شب فيلمنامه حوزه هنري به نمايش در مي آيد

به گزارش گروه فرهنگ وهنرمهر اين فيلم كارتوني محصول سال 2004 آمريكا بوده و ماجراي خانواده اي ازقهرمانان شگفت انگيز است كه به كشف منبع اصلي نيروهاشان دريكديگرمشغول هستند .دريكي ازروزها قهرماني ازبهترين مبارزان كه آقايي شگفت انگيز است با اهريمن مبارزه مي كند و جان بسياري رانجات مي دهد و...

كارتون "شگفت انگيزان " آميزه ازنوآوري فيلمسازان وتخيلات داستاني است. " برادبرد " عقيده دارد كه بهترين ماجراي جاسوسي راخلق كرده و درباره گرفتاري هايي كه انسان را محدود مي كند ، صحبت به ميان آورده است .

گفتني است اين فيلم درسانس هاي 30/16و 19 روزهاي يادشده در سالن كوچك حوزه هنري واقع در تقاطع خيابان هاي حافظ و سميه به نمايش گذاشته خواهد شد .