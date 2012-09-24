پنج هزار دانشجو در 30 رشته در دانشگاه پیام نور سقز تحصیل می کنند

نادر پروین در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از پنج هزار نفر در 30 رشته کارشناسی و رشته جغرافیا گرایش های اقلیم در برنامه ریزی محیطی، آب و هواشناسی کاربردی و بحران های اقلیمی در مقطع کارشناسی ارشد در این مرکز دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: با توجه به کثرت تعداد دانشجویان و رشته ها و لزوم هماهنگی و انسجام در پیشبرد اهداف و برنامه های علمی و آموزشی، برنامه ریزی های لازم برای برگزاری کلاس ها به صورت منسجم انجام شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سقز همکاری و هماهنگی اعضای هیئت علمی و اساتید این مرکز را مناسب ارزیابی کرد و یادآور شد: این همکاری و انسجام و برنامه ریزی به موقع در پیشبرد برنامه های علمی و عملی دانشگاه موثر است.

وی در پایان با اشاره به جایگاه و تاثیر پیام نور در راستای توجه به عدالت آموزشی عنوان کرد: دانشگاه پیام نور هم اکنون در اکثر شهرهای دورافتاده واحد دانشگاهی دارد و این مهم نقش زیادی را در راستای ایجاد دسترسی آسان مردم به واحدهای آموزشی ایفا می کند.