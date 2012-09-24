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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۷

پروین:

پنج هزار دانشجو در 30 رشته در دانشگاه پیام نور سقز تحصیل می کنند

پنج هزار دانشجو در 30 رشته در دانشگاه پیام نور سقز تحصیل می کنند

سقز - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سقز گفت: در حال حاضر با احتساب دانشجویان جدید الورود بیش از پنج هزار نفر در 30 رشته کارشناسی در دانشگاه پیام نور سقز مشغول به تحصیل هستند.

نادر پروین در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از پنج هزار نفر در 30 رشته کارشناسی و رشته جغرافیا گرایش های اقلیم در برنامه ریزی محیطی، آب و هواشناسی کاربردی و بحران های اقلیمی در مقطع کارشناسی ارشد در این مرکز دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: با توجه به کثرت تعداد دانشجویان و رشته ها و لزوم هماهنگی و انسجام در پیشبرد اهداف و برنامه های علمی و آموزشی، برنامه ریزی های لازم برای برگزاری کلاس ها به صورت منسجم انجام شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سقز همکاری و هماهنگی اعضای هیئت علمی و اساتید این مرکز را مناسب ارزیابی کرد و یادآور شد: این همکاری و انسجام و برنامه ریزی به موقع در پیشبرد برنامه های علمی و عملی دانشگاه موثر است.

وی در پایان با اشاره به جایگاه و تاثیر پیام نور در راستای توجه به عدالت آموزشی عنوان کرد: دانشگاه پیام نور هم اکنون در اکثر شهرهای دورافتاده واحد دانشگاهی دارد و این مهم نقش زیادی را در راستای ایجاد دسترسی آسان مردم به واحدهای آموزشی ایفا می کند.

کد مطلب 1703610

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