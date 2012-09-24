مشاوران رویانیان فقط دنبال پول یا موقعیت هستند/ مانوئل باید اخراج شود

محمود خوردبین در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس و وضعیت بد نتایج این تیم در رقابت‌های لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: به نظر من هم بازیکنان و هم کادر فنی پرسپولیس از مقصران اصلی شکست مقابل سپاهان هستند. در حال حاضر بازیکنان تیم علاوه بر مشکلات روحی و روانی که دارند از نظر بدنی نیز با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند.

"خط زدن علی کریمی و کریم انصاریفرد از فهرست تیم تشخیص غلط دیگر مانوئل بود"، وی با بیان این جمله افزود: در شرایط فعلی تنها شوکی که می‌تواند به پرسپولیس کمک کند اخراج مانوئل ژوزه است.

سرپرست پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص اظهارنظر مانوئل مبنی بر اینکه تیم پرسپولیس بد بسته شده است، تاکید کرد: مگر مانوئل قبل از حضورش در فوتبال ایران لیگ را دیده بود که بدین شکل اظهارنظر می‌کند؟ درست است که پرسپولیس در پست هافبک دفاعی مشکل دارد اما باشگاه بهترین بازیکنان فوتبال ایران را جذب کرده که هر سرمربی دیگری در فوتبال ایران آرزوی کار کردن با این بازیکنان را دارد، ضمن اینکه مانوئل پیش از پذیرش هدایت تیم پرسپولیس همه شرایط را می‌دانست.

وی در خصوص تاثیر حضور یحیی گل محمدی روی نیمکت پرسپولیس گفت: مطمئن باشید اگر به گل محمدی اختیار داده شود شرایط پرسپولیس بهتر خواهد شد.

خوردبین در خاتمه تاکید کرد: رویانیان زحمات زیادی برای باشگاه پرسپولیس کشیده است اما در انتخاب مشاورانش اشتباه کرده است چون اکثر مشاوران او فقط به دنبال پول و یا بدست آوردن موقعیت هستند.