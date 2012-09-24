نگرانی نیروهای مازاد دانشگاه آزاد شیروان/ سازمان مرکزی تجدید نظر کند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم سازمان مرکزی دانشگاه آزاد و ابلاغ به دانشگاه آزاد واحد شیروان تعداد 20 نفر از نیروهای شرکتی این دانشگاه با سابقه خدمتی هفت تا 9 سال، به عنوان نیروهای مازاد معرفی شدند و قرارداد آن‌ها تمدید نشد.

تلخکامی در آستانه جشن سال جدید تحصیلی

یکی از این نیروهای شرکتی در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: مدت هشت سال است که در این دانشگاه به عنوان نیروی شرکتی مشغول فعالیت هستم و در این مدت نیز بنا به تایید مسئولان دانشگاه عملکرد قابل قبول و رضایت بخشی داشته‌ام.

وی که حاضر به معرفی خود نیست، در ادامه می‌گوید: در مدت سه سال اول فعالیت در شرکت طرف قرارداد با دانشگاه، حق بیمه‌ای برای ما واریز نشده و یا به صورت تنها پنج روز در ماه واریز شده است.

این نیروی شرکتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان می‌افزاید: با وجود این مشکلات و نیز کم بودن حقوق در سال‌های اولیه خدمت، تمامی سختی‌ها را تحمل کردیم ولی الان نامه لغو قرارداد ما از سازمان مرکزی به این دانشگاه ارسال شده است.

یکی از همکاران این فرد که او نیز از فعالیت در دانشگاه کنار گذاشته شده است، در تکمیل صحبت‌های همکارش می‌گوید: در طول چند سال فعالیت در این دانشگاه، به این شغل تکیه کردیم و به امید و پشتوانه این شغل ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده‌ایم.

وی می‌افزاید: بر این اساس و با لغو قرارداد از شغل فعلی، با توجه به مشکلات اشتغال در جامعه و سختی‌های موجود برای زندگی، آینده ما و خانواده‌هایمان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

این کارمند لغو قرارداد شده اضافه می‌کند: با توجه به اینکه در حال حاضر با داشتن 9 سال سابقه کاری بیکار می‌شویم به دلیل سن بالا هیچ شرکت و نهادی حاضر به استخدام و جذب ما نیست.

وی تصریح می‌کند: بعد از مشخص شدن لغو قرارداد از دانشگاه و بیکار شدن من، مشکلات فراوانی بین من و همسرم به وجود آمده است.

یکی دیگر از نیروهای لغو قرارداد شده این دانشگاه نیز می‌گوید: پس از گذشت 9 سال خدمت صادقانه در این مجموعه، انصاف نیست که به این راحتی ما را بیکار کنند و کسی هم به تبعات این بیکاری افرادی که دوران جوانی خود را در این دانشگاه پشت سر گذاشته‌اند، فکر نکند.

وی می‌افزاید: درست است که قراردادهای ما به صورت یک ساله تمدید می‌شد اما مازاد بودن برخی از نیروهای باسابقه یک دستگاه، دلیل موجهی برای کنار گذاشتن افراد پس از یک دهه فعالیت نیست.

نیاز دانشگاه / عدم موافقت سازمان مرکزی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شیروان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: مطابق نامه ارسالی از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی کشور، دستور لغو قرارداد تعداد 20 نفر از نیروهای شرکتی این واحد دانشگاهی به عنوان نیروهای مازاد اعلام شده است.

فریمان ابراهیم زاده اظهار داشت: با وجود اینکه میانگین سابقه شغلی این افراد حداقل 7 سال است، اما عملا از سوی سازمان مرکزی هیچ گونه تعهدی در خصوص استخدام این افراد داده نشده بود.

وی افزود: این افراد از سال‌های پیش در این واحد دانشگاهی مشغول خدمت بودند اما از سه سال پیش مسئله مازاد نیروی انسانی این واحد دانشگاهی، از طرف سازمان مرکزی به مسئولان این دانشگاه ابلاغ شده بود.

ابراهیم زاده تصریح کرد: در همان زمان با توجه به نیاز دانشگاه آزاد شیروان به این افراد، درخواست مجوز جهت ادامه همکاری و فعالیت این 20 نفر به سازمان ارسال شد و مسئله ادامه همکاری آن‌ها نیز مورد موافقت قرار گرفت.

وی اضافه کرد: با وجود موافقت برای همکاری این افراد در سال‌های گذشته، اخیرا نامه‌ای از سازمان مرکزی به این واحد ارسال شده و نسبت به لغو قرارداد این تعداد نیروی شرکتی تاکید شده است.

این مسئول عنوان کرد: این واحد دانشگاهی به این نیروها نیازمند بوده و در صورت لغو قرارداد آن‌ها، دانشگاه آزاد شیروان با کاستی‌هایی در زمینه‌های مختلف مواجه می‌شود.

لغو قرارداد غیر قانونی است

سرپرست اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان شیروان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره می‌گوید: تا پایان مهلت قرارداد این افراد، هیچ فرد و یا گروهی حق ندارد مانع ادامه کار آنان شود.

مهدی سعیدی می‌افزاید: اگر مهلت قرارداد این افراد به اتمام رسیده باشد کارفرما مجاز به تمدید و یا عدم تمدید قرارداد آن‌ها است.

وی می‌گوید: در صورت عدم تمدید قرارداد، این افراد برای سیر مراحل قانونی و دریافت بیمه بیکاری معرفی می‌شوند.

سازمان مرکزی دانشگاه تجدید نظر کند

در حالی که لغو قرارداد 20 نفر از نیروهای شرکتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان در بین مردم عادی و مسئولان این شهرستان مباحث مختلفی را به وجود آورده است، نیروهای لغو قرارداد شده و خانواده‌های آنان که همزمان با جشن آغاز سال تحصیلی، کامشان حسابی تلخ شده است؛ منتظر تجدید نظر سازمان مرکزی دانشگاه آزاد و بازگشت دوباره به محیط کار هستند.

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گزارش: علی خادمی