تقویت امور پرورشی مقابله با جنگ نرم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند شامگاه یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش کرج که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: در شرایط کنونی کشور که علاوه بر تحریم های گسترده با هجمه سنگین دشمنان نظام و انقلاب در حوزه جنگ نرم مواجه است باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که با تقویت کارهای پرورشی توطئه های دشمنان خنثی شود.

وی ادامه داد: برای دستیابی به اهداف مدنظر در نظام آموزشی، رفع مسائل و مشکلات مرتبط با آموزش و پرورش باید در اولویت کاری مسوولان قرار گیرد.



وی تاکید کرد: نظام آموزشی کشور امروز نیازمند خلاقیت بیشتر است تا به پشتوانه آن علاوه بر اعتلای بیشتر نظام جمهوری اسلامی در دنیا، توطئه های دشمنان نیز بی اثر شود.



کولیوند افزود: هرچند مدیران استان برای جذب اعتبارات در بخش آموزشی تلاشهای فراوانی داشته اند اما لازم است این تلاشها مضاعف شود و توجه به امور پرورشی در نظام آموزشی کشور به ویژه مدارس تقویت شود.