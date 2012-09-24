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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۰۱

کولیوند:

تقویت امور پرورشی مقابله با جنگ نرم است

تقویت امور پرورشی مقابله با جنگ نرم است

کرج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی بر توجه به امور پرورشی در نظام آموزشی تاکید و آن را خنثی کننده جنگ نرم دشمنان توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند شامگاه یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش کرج که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: در شرایط کنونی کشور که علاوه بر تحریم های گسترده با هجمه سنگین دشمنان نظام و انقلاب در حوزه جنگ نرم مواجه است باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که با تقویت کارهای پرورشی توطئه های دشمنان خنثی شود.

وی ادامه داد: برای دستیابی به اهداف مدنظر در نظام آموزشی، رفع مسائل و مشکلات مرتبط با آموزش و پرورش باید در اولویت کاری مسوولان قرار گیرد.
 
وی تاکید کرد: نظام آموزشی کشور امروز نیازمند خلاقیت بیشتر است تا به پشتوانه آن علاوه بر اعتلای بیشتر نظام جمهوری اسلامی در دنیا، توطئه های دشمنان نیز بی اثر شود.
 
کولیوند افزود: هرچند مدیران استان برای جذب اعتبارات در بخش آموزشی تلاشهای فراوانی داشته اند اما لازم است این تلاشها مضاعف شود و توجه به امور پرورشی در نظام آموزشی کشور به ویژه مدارس تقویت شود.
کد مطلب 1703613

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