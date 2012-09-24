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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۰

زاوشی خبر داد:

897 واحد صنفی متخلف در استان مرکزی پلمپ شدند

897 واحد صنفی متخلف در استان مرکزی پلمپ شدند

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی از پلمپ 897 واحد صنفی متخلف در استان مرکزی طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاوشی شامگاه دوشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون 2 هزار و 672 گزارش خبری مبنی بر تخلف واحدهای صنفی استان مرکزی به واحد های بازرسی این سازمان واصل شده که با حضور بازرسان یک هزار و 432 مورد تخلف شناسایی و 3 هزار و 523 پرونده در این رابطه تشکیل شده است.

وی ادامه داد: در این راستا 897 واحد متخلف صنفی بعد از بررسی پرونده آنها در مراجع قضایی پلمپ گردیده اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجرات استان مرکزی با اشاره به نظارت بر نانوایی های استان در سال جاری گفت: با نظارت بر یک هزار و 914 نانوایی استان مرکزی 194 پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات استان مرکزی ارجاع شده است.

زاوشی همچنین از کشف یک میلیون و 850 هزار لیتر سوخت قاچاق از ابتدای امسال تا کنون در استان مرکزی خبر داد و افزود: ارزش کل کالاهای قاچاق کشف شده در  استان مرکزی طی سال جاری 905 میلیون ریال است.
 

کد مطلب 1703617

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