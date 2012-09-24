برگزاری کارگاه ملی رایانش ابری در دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرنگار مهر، اولین کارگاه ملی رایانش ابری با هدف آشنایی کاربردی دانشجویان و علاقه مندان در زمینه رایانش ابری از سوی انجمن علمی دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مرکز تحقیقات رایانش ابری برگزار می شود.

رایانش ابری امکانی است که مشکلاتی مانند نقص کارایی و یا نوسان کارایی را برای سرورهای ارایه دهنده خدمات برطرف می کند ضمن آنکه برای مشکلات ناشی از وجود پلت فرم های مختلف و مسایل مربوط به کپی رایت، راه حل های نوینی ارایه می دهد.



در این همایش در خصوص ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ اﺑﺮ، ﻣﻌﻤﺎریهای ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ اﺑﺮی، اﺳﺘﻘﺮار راﻳﺎﻧﺶ اﺑﺮی در ﻣﺮاﻛﺰ داده، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﺷﻴنهای ﻣﺠﺎزی در اﺑﺮ، ﻣﺪلهای ﺗﺠﺎری اﺑﺮ، ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی، ﭘﻠﺖ ﻓﺮمﻫﺎی اﺑﺮی، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری GPU در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی، ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎی داده اﺑﺮی، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی در اﺑﺮ، ﻫﻮش ﺗﺠﺎری در اﺑﺮ، اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻜﺎﻣلی در اﺑﺮ، ﭘﺮدازش ﻓﻮق ﺳﺮﻳﻊ در اﺑﺮ، اﻣﻨﻴﺖ راﻳﺎﻧﺶ اﺑﺮی، ﻛﺎر ﺑﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز اﺑﺮ، ﻛﺎرﺑﺮد راﻳﺎﻧﺶ اﺑﺮی در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨتلف بحث و بررسی می شود.



در طول برگزاری این کارگاه حدود 15 مقاله برگزیده ارائه می شود.