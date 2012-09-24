تظاهرات ضد جنگ در سالگرد تهاجم به افغانستان/ مخالفت با دخالت های آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبسایت این مرکز، این گروهها برآن هستند تا ضمن برگزاری تظاهراتی از 5 تا 7 اکتبر، نشست هایی نیز تدارک ببینند و با این اقدامات اعتراض خود را به سیاست های جنگ طلبانه آمریکا اعلام کنند.

قرار است اعراضاتی در سه شهر کانادا ازجمله ونکوور، تورنتو و ویندسور برگزار شود.همچنین اعتراضاتی در لندن، تهران، و اسلام آباد در راستای محکومیت حمله آمریکا به افغانستان و اشغال این کشور برگزار خواهد شد.

ائتلاف ملی ضد جنگ معتقد است که جنگهای بی پایانی که آمریکا در خارج از مرزهای خود به راه می اندازد منجر به افزایش فشار بر مسلمانان در داخل، حمله به آنها و اخراج کارگران مهاجر شده و اقدامات نژادپرستانه از جمله بازرسی بدنی از آنان را افزایش می دهد.

در این تظاهرات قرار است شرکت کنندگان خواستار پایان اشغال افغانستان، توقف سیاست های خصمانه علیه سوریه و ایران و توقف حملات هواپیماهای بدون سرنشین شوند.

تحکیم وحدت با فلسطینی ها ازدیگر اهداف این تظاهرات خواهد بود. سازمان دهندگان در این تظاهرات خواستار عدم مداخله آمریکا در انتخابات در پیش روی ریاست جمهوری ونزوئلا خواهند شد.درخواست برای عدم مداخله در آمریکای لاتین از دیگر برنامه ها و اهداف خواهد بود.