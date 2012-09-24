انتقاد مردم نشان دهنده آزادی در کشور است/ اختصاص 100 میلیارد برای حمایت از طرحهای دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح دوشنبه در مراسم افتتاح یازدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی که در مصلی تهران برگزار شد، اظهار داشت: استقلال خواهی هر روز در صحنه ای خودنمایی می کند یک روز شاهد استقلال خواهی در صحنه علم، سیاست و اجتماع هستیم. جهاد علمی نخبگان در شرایط تحریم و ترور به بار نشست و امروز دانشمندان در جهاد علمی به سوی استقلال و پیشرفت حرکت می کنند. رزمندگان جهاد دانش و اقتصاد امروز همطراز دفاع مقدس هستند.

وی ادامه داد: امروز شکستن یک حلقه وابستگی کمتر از فتح المبین نیست و تنها صحنه جنگ تغییر کرده است. در دنیا سه سرمایه مالی، انسانی و اجتماعی در اولویت قرار دارد امروز شعار ما در هفته نیروی انتظامی سرمایه اجتماعی است این در حالی است که ما در هر سه منبع بسیار غنی هستیم .

فرمانده نیروی انتظامی افزود: ایران دارای منابع مادی بسیاری است که حتی چندین برابر متوسط جهانی بوده در حالیکه منابع انسانی دارای رشد خیره کننده ای است. امروز خود را در لبه دنیا قرار داده ایم و با تلاش می توانیم به قله های موفقیت دست یابیم. امروزه جوانان 25 تا 35 ساله ایرانی دانشمندان و نوآوران کشور هستند و نظام آموزش عالی نیز توان خود را برای ارتقای تحصیلات تکمیلی و پیشرفت قرار داده است.

احمدی مقدم با اعلام اینکه ایران از نظر رشد مقالات علمی نیز بسیار رشد داشته است، گفت: ایران در مقالات آی اس آی نیز بسیار پیشرفت کرده است اگر چه این مراکز به محلی برای سرقت اطلاعات تبدیل شده اند.

وی به تجهیزات دفاعی کشور اشاره و تاکید کرد: امسال در آغاز هفته دفاع مقدس برخی از دستاوردهای دفاعی کشور را افشا کردیم در حالیکه برخی دیگر افشا نمی شود اما همین قدر نیز که نشان دادیم دشمنان را حیرت زده کرد.

فرمانده نیروی انتظامی با اعلام اینکه انتقاد مردم نشان دهنده وجود آزادی در کشور است، تصریح کرد: مهمترین مسئله در سرمایه اجتماعی توجه به مردم است اگر چه مردم در برخی از مسائل انتقاد می کنند اما زبان انتقاد آنها به دلیل وجود آزادی در کشور است این یعنی امروز گوش شنوا در کشور وجود دارد و افراد اقدام به اصلاح امور می کنند. امروزه اساس سرمایه اجتماعی رضایت مردم است و این رضایت جز با کارآمدی و پاسخگویی به دست نمی آید. البته پاسخ سازمان ها باید صریح و نرم باشد.

احمدی مقدم تاکید کرد: امروزه حمله همه جانبه در قالب تحریمهای اقتصادی انجام می شود تا نظام و دولت را مجبور به پذیرش خاص آنها کند اما روانشناسی جامعه ایرانی نشان داده است که هیچ موضوعی با زور پیش نمی رود و مردم به زور "نه" می گویند. در این مواقع وحدت مردم کشور دو برابر می شود. این در حالی است که مردم ما ظلم ستیز و زورستیز هستند اگر چه ما با کسی سر جنگ و دعوا نداریم.

وی خواستار توجه به دانش و عدالت در کشور شد و افزود: دانش و عدالت تنها محدود به چند کشور نیست و عدالت باید به صورت جهانی در اختیار تمامی دولت ها قرار گیرد و جای حاکمیت جهانی را بگیرد. البته دشمنان باید بدانند که ما با کسی جنگ و دعوا نداریم اما تسلیم زور نیز نمی شویم.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به حمله برخی دشمنان به مقدسات گفت: این امر نشان دهنده این است که مجامع صهیونیستی خطر را احساس کرده اند. بیداری اسلامی و انسانی امروز تنها محدود به جهان اسلام نیست و همه جای دنیا مردم بر علیه ظلم قیام کرده اند .

وی با اعلام اینکه مردم ما برای اینکه کشور به پیشرفت برسد سختی ها را به جان می خرند، افزود: درهر کجا ملت ما تحت فشار قرار گرفت نوآوریهای ملی گل کرد. امروز استقلال یعنی اینکه کشورها بتوانند در تصمیم گیری مستقل شوند.

احمدی مقدم با اعلام اینکه ایران خود را از مبادله اطلاعات با سایر کشورها محروم نمی کند، تاکید کرد: ما خود را به دلیل برخی امور از تبادل اطلاعات محروم نمی کنیم اما معتقدیم باید انحصار دانش شکسته شود و تبادلات به صورت پروژه های مشترک انجام شود.

وی با بیان اینکه امروز در حوزه نرم افزار نیروی انتظامی خودکفا شده است، گفت: این در حالی است که پیشرفتهای جدید بزودی رونمایی می شود. در بسیاری از موارد از جمله سیستم انگشت نگاری عده ای معتقد بودند که نمی توان کاری را انجام داد اما ما آن را نیز صد در صد بومی کردیم. امروز حمایت از نخبگان و سرمایه های ملی کشور در دستور کار نیروی انتظامی قرار دارد به صورتی که ازهمه مراکز دانشگاهی و علمی کشور که دارای پروژه های علمی و اقتصادی هستند حمایت می کنیم و سرمایه های علمی آنها را از طریق منابع مالی حمایت خواهیم کرد. امسال 100 میلیارد تومان برای حمایت از طرحهای دانش بنیان در نیروی انتظامی تصویب شده است.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به جنگ سایبری که بر علیه کشور راه اندازی شده است، گفت: امروز در جنگ سایبری جهش عظیمی داشته ایم و در تمامی حوزه ها آمارهای وقوع جرم کاهش یافته است امروز جرایم خشن و تهدیدات مرزی به شدت کاهش یافته است.

همچنین سردار قنبرپور مدیرعامل بنیاد تعاون نیروی انتظامی افزود: پلیس امروز دانش محور بوده و حتی تعامل با مردم بر مبنای اصول و محور خاص انجام می شود خوشبختانه امروز تمام زیرساختهایی که پلیس دارد بومی و داخلی است.