برگزاری نشست «نقش و جایگاه آثار و مفاخر فرهنگی در تمدن نوین اسلامی»

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد ادبی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ضمن خوشامدگویی به بیان سخنانی در زمینه فعالیت‌های انجمن و برگزاری چنین نشست‌هایی پرداخت.

وی گفت: انجمن آثارومفاخر فرهنگی مهمترین و قدیمی‌ترین انجمن علمی ایران به شمار می‌رود و بیش از 90 سال از تأسیس آن می گذرد. ریاست هیئت امنا، رئیس جمهور است و به لحاظ اداری و اجرایی زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران محسوب می‌شود. در این نهاد تلاش بر این است که در دوره معاصر، سخنان مفاخر و شخصیت های فرهنگی را برای دنیای مدرن بازنویسی کنیم. چرا که ما معتقدیم حرفهای مفاخر فرهنگی ما اعم از ملاصدرا و ابن سینا و .. می تواند برای حل مشکلات معنوی و فکری جهان امروز راهگشا باشد.

وی افزود: انجمن مفاخر پلی است بین گذشته و آینده که سخنان گذشتگان را در حوزه فرهنگ، فلسفه، ادبیات، الهیات برای آیندگان بازپروری و بازنویسی می کند. اگر مولوی امروز در میان ما زنده بود برای مشکلات معنوی دنیای مدرن چه پیامی داشت؟ اگر ملاصدرا امروز در میان ما بود برای اینکه مردم بهتر زندگی کنند و در زندگی خودشان آرامش بیشتری داشته باشند چه حرفهایی می‌زد؟ اگر صدرالدین قونوی در میان ما بود امروز چه نگاهی داشت؟ و اگر قرار بود امروز در درس ابن عربی تلمذ کنیم چه چیزی باید از او می آموختیم. همه این سوالها سوالاتی است که ما تلاش می کنیم در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی پاسخ های مدرن و معاصری برای آنها پیدا کنیم.

ادبی با بیان اینکه این نهاد مراسم بزرگداشت مفاخر و مشاهیر فرهنگی دوران معاصر را نیز برگزار می کند که یا در قید حیات هستند یا نزدیک به زمان ما هستند، اظهار داشت: بنابراین فرصتی است که اینجا از دیدگاه‌های شما برای بزرگداشت شخصیت های دوران معاصر که در راستای معرفی فرهنگ و تمدن ایران و ترکیه فعالیت کرده‌اند استفاده کنیم و صحبت‌هایی در مورد سبک زندگی معنوی اسلامی برای شما داشته باشیم.

دکتر مهدی محقق، رئیس سابق انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در این راستا گفت: یکی از علت‌های اینکه فرهنگ و تمدن اسلامی بعد از ظهور اسلامی شکوفا شد و ارتقا پیدا کرد، این بود که در فرهنگ اسلامی دروازه‌های علم و یادگرفتن و آموختن باز شد. براساس آنچه که پیامبر اکرم (ص) فرمودند باید علم را بجویید هرچند که در چین باشد مسلمانان علومی را از یونانی، سریانی، سانسکریت و پهلوی به زبان عربی ترجمه کردند و مورد استفاده قرار دادند.

وی افزود: در نتیجه در مدت کوتاهی که طی قرن دوم، سوم و چهارم هجری بود مسلمانان در تمام علوم حرف اول را می‌زدند، لذا دانشمندانی مانند فارابی، ابن سینا، غزالی و دانشمندان دیگری پیدا شدند که هنوز هم مسلمانان از آثار آنان استفاده می‌کنند. گذشته از این حضرت امیرالمؤمنین(ع) نیز فرمودند: «ارزش هر انسانی به علم اوست». از این جهت در حوزه‌های اسلامی علم منحصر به دانشگاه نبود و مسجد و خانقاه نیز محل آموختن علم بود وحتی بسیاری از منزل خود را دانشگاه قرار داده و در منزل خود نیز به علم می‌پرداختند و علت ترقی علم و دانش مسلمانان همین همکاری آنان با هم بود. بنابراین، باید زمینه‌های مجدد همکاری علمی بین کشورهای اسلامی بیش از پیش فراهم آید .



سخنران بعدی مجلس، بلال امره، دبیر دوم سفارت ترکیه در کشور جمهوری اسلامی ایران ضمن خوشامدگویی به مهمانان اظهار داشت: به نظرم، روابط فرهنگی یکی از زمینه‌های غیر قابل انکار همکاری بین ایران و ترکیه است. ما در این راستا با بسیاری از مراکز و موسسات فرهنگی ایران همکاری مشترکی داریم، اما گمان می‌کنم که این کافی نیست و بایستی برای گسترش و تداوم زمینه همکاری های فرهنگی بیشتر تلاش کنیم. بنابراین سفارت ترکیه در ایران آمادگی خود را برای هرگونه همکاری فرهنگی اعلام می‌دارد.

سپس اساتید کشور ترکیه خود را معرفی کرده و هریک پیرامون تز دکتری خود سخن گفتند. در پایان رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی چند جلد از کتاب‌های منتشره انجمن که مرتبط با فرهنگ ترکیه بود به مهمانان اهدا کردند.