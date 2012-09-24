تظاهرات فعالان حقوقی عربستان در ریاض/ تاکید بر آزادی زندانیان سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فعالان حقوقی عربستان سعودی شب گذشته با برپایی تظاهراتی در مقابل زندان "القصیم" در نزدیکی ریاض آزادی اعضای خانواده خود و تمامی زندانیان سیاسی را خواستار شدند.

معترضین و فعالان حقوقی اعلام کردند که هزاران نفر بدون اتهام در زندان های عربستان سعودی بازداشت هستند. "ریما الجوریش" یکی از حاضران در این تظاهرات اظهار داشت که همسرش 8 سال است که بدون هیچ اتهامی زندانی است.

وی و دیگر معترضین اعلام کردند که تا آزادی نزدیکان خود به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. این در حالی است که مقامات سعودی ادعا می کنند هیچ زندانی سیاسی در این کشور وجود ندارد.

عربستان سعودی در سال گذشته میلادی 5 هزار و 80 نفر را به اتهام مسائل امنیتی محاکمه کرده است.