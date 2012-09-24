عظمت پیامبر اسلام (ص) خدشه پذیر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر فخری در دومین جلسه پشتیبانی کنگره شهیده ناهید فاتحی کرجو با بیان اینکه نام کردستان در ذهن آحاد مردم کشور تداعی گر شهدای مظلومی است که برای سربلندی و عزت اسلام و میهن از جان خود گذشته اند، اظهار داشت: باید یاد و خاطره این مجاهدان طریق حق در قالب برگزاری یادواره ‌‌ها و برنامه های مختلف فرهنگی اعتقادی گرامی داشته شود.

وی افزود: یکی از موثرترین راه های گسترش فرهنگ ایثار و مقاومت که ضامن بقای انقلاب و نظام اسلامی است واگویی و شناساندن سیره شهدای هشت سال جنگ تحمیلی است.

مسئول کمیته پشتیبانی کنگره زنان شهیده کشور برگزاری کنگره شهیده ناهید فاتحی کرجو را ظرفیت بسیار مناسبی برای شناساندن هر چه بیشتر این شهیده بزرگوار و دیگر شهدای زن استان عنوان کرد و ادامه داد: تلاش در راستای برگزاری هر چه باشکوه تر این کنگره وظیفه و رسالتی ملی و شرعی است و همه ارگان ها و نهادهای استان باید با حساسیت خاص و استفاده از تمام ظرفیت های خود در راستای برگزاری آن تلاش کنند.

فخری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ساخت و پخش فیلم موهن مرتبط با زندگی پیامبر عظیم الاشان اسلام از سوی جبهه استکبار گفت: عظمت و روحانیت حضرت محمد (ص) خدشه پذیر نیست و تلاش مذبوحانه دشمن در توهین به پیامبر رحمت و مهربانی محکوم به شکست است.

وی در پایان به کار گرفتن ترفندهای پوسیده و محکوم به شکست اینچنین از سوی کشورهای غربی و به خصوص آمریکا و رژیم صهیونیستی را نشانه اوج استیصال آنان در مقابله با گسترش و نفوذ روز افزون دین محمدی دانست و اظهار داشت: گسترش دین پیامبر رحمت (ص) وعده الهی است و به طور قطع و یقین وعده خداوند محقق می شود.