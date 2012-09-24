فعالیت مافیای 100 نفره در فرآوری بذر گندم

حسن محمدی در گفتگو با مهر درخصوص اقدام دولت در تعیین قیمت بذر گندم اظهارداشت: از طرفی مشاهده می کنیم دولت خود را به نوعی از تعیین نرخ واقعی خرید تضمینی گندم کنار کشیده است و از طرفی دیگر، وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی بخش تولید در عرصه ملی برای فرآوری بذور گندم و جو قیمت تعیین می کند.
وی اضافه کرد: براین اساس، دولت برای خرید تضمینی هرکیلوگرم گندم که مرتبط با منافع 4 میلیون بهره بردار درکشور است، قیمت 420 تومانی را تعیین کرده درحالی که برای هرکیلوگرم بذر فرآوری شده که فقط منافع 100 نفر را تامین می کند قیمت 700 تومان را تعیین کرده است!
این عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در عین حال تصریح کرد: باوجود اینکه دولت برای هر کیلوگرم بذری که از این کانال بیرون می آید، در حدود 135 تومان یارانه در نظر گرفته است اما عملا با توجه به هزینه های تبعی 120 تومان از این مبلغ به جیب فرآوری کننده می رود و تنها 15 تومان نصیب کشاورزان می شود.
به گفته این فعال عرصه کشاورزی، تاکنون 70 درصد بهای گندم کشاورزان از ناحیه واحدهای فرآوری بذر پرداخت نشده است.
به گزارش مهر، با در نظر گرفتن 200 تومان حاشیه سود برای فرآوری 600 هزارتن بذر گندم عددی در حدود 120 میلیارد تومان بدست می آید که در جیب فرآوری کننده های بذور گندم می رود.
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