تعطیلی مدارس در گیلان به دلیل بارندگی شدید

به گزارش خبرگزاری مهر، بارش باران موجب آبگرفتگی معابر و خیابان های رشت ، لاهیجان ، لنگرود ، آستانه اشرفیه ، فومن ، سیاهکل و شفت شده است .



امروز، نوبت صبح همه مدارس شهرهای رشت، شفت، لاهیجان ، آستانه اشرفیه ، لنگرود و بخش سردار جنگل فومن تعطیل هستند .



