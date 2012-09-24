تعطیلی مدارس در گیلان به دلیل بارندگی شدید

به گزارش خبرگزاری مهر، بارش باران موجب آبگرفتگی معابر و خیابان های رشت ، لاهیجان ، لنگرود ، آستانه اشرفیه ، فومن ، سیاهکل و شفت شده است .
امروز، نوبت صبح همه مدارس شهرهای رشت، شفت، لاهیجان ، آستانه اشرفیه ، لنگرود و بخش سردار جنگل فومن تعطیل هستند .
رشت - خبرگزاری مهر: بارش شدید باران از ساعات اولیه بامداد دوشنبه در گیلان موجب شده نوبت صبح مدارس برخی مناطق استان از سوی آموزش و پرورش تعطیل اعلام شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، بارش باران موجب آبگرفتگی معابر و خیابان های رشت ، لاهیجان ، لنگرود ، آستانه اشرفیه ، فومن ، سیاهکل و شفت شده است .
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