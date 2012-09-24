  1. بین الملل
۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۴

الیوم السابع گزارش داد:

توصیه مون به احمدی نژاد در نیویورک/ یک تقاضا از رئیس جنبش عدم تعهد

توصیه مون به احمدی نژاد در نیویورک/ یک تقاضا از رئیس جنبش عدم تعهد

روزنامه الیوم السابع مصر امروز در گزارشی موضوع هسته ای ایران و تحولات سوریه را به عنوان اصلی ترین موضوعات گفتگوی دبیرکل سازمان ملل و رئیس جمهوری کشورمان در نیویورک دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الیوم السابع مصر امروز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد: بان کی مون به احمدی نژاد درباره پیامدهای تهدیدات متقابل میان ایران و اسرائیل هشدار داد.

در این گزارش آمده است: دبیرکل سازمان ملل در دیدار با رئیس جمهوری ایران بر ضرورت اقدامات جدی تهران در راستای اعتماد سازی در موضوع فعالیتهای هسته ای ایران تاکید کرد.

وی همچنین درباره پیامدهای خطرناک تهدیدات متقابل میان ایران و اسرائیل در خاورمیانه هشدار داد.

بان کی مون با اشاره به شرایط سوریه و ریاست ایران بر جنبش عدم تعهد از رئیس جمهوری ایران تقاضا کرد نقشی سازنده در عرصه بین المللی ایفا کند.

 

کد مطلب 1703627

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