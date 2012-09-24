توصیه مون به احمدی نژاد در نیویورک/ یک تقاضا از رئیس جنبش عدم تعهد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الیوم السابع مصر امروز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد: بان کی مون به احمدی نژاد درباره پیامدهای تهدیدات متقابل میان ایران و اسرائیل هشدار داد.

در این گزارش آمده است: دبیرکل سازمان ملل در دیدار با رئیس جمهوری ایران بر ضرورت اقدامات جدی تهران در راستای اعتماد سازی در موضوع فعالیتهای هسته ای ایران تاکید کرد.

وی همچنین درباره پیامدهای خطرناک تهدیدات متقابل میان ایران و اسرائیل در خاورمیانه هشدار داد.

بان کی مون با اشاره به شرایط سوریه و ریاست ایران بر جنبش عدم تعهد از رئیس جمهوری ایران تقاضا کرد نقشی سازنده در عرصه بین المللی ایفا کند.