جدایی ری از تهران هنوز شفاف سازی نشده است

مهدی شاملو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بحث جدایی شهرری از تهران افزود: بحث جدایی شهرری از تهران، بحثی کارشناسی بوده و قانونگذاران باید بر روی این قضیه بحث کنند و فکر می کنم در این زمینه با مشکلات متعددی روبرو خواهیم شد.

وی ادامه داد: پس از جدایی ری از تهران و مستقل شدن برخی از ادارات، فعالیت اداری شهر به نوعی دچار مشکل شده و نگاه کلانی که به شهر تهران است، آن نگاه در ری به تهران نخواهد بود.

جدایی سبب قطع همگونی فعالیتها در گستره تهران بزرگ می شود

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح جدایی سبب قطع همگونی فعالیتها در گستره تهران بزرگ می شود، تأکید کرد: قطعا در بحث زندگی اجتماعی مردم تفاوتهایی را شاهد خواهیم بود و در کسب و کار، رفتارهای اجتماعی، مسکن، مغازه ها و ... همه دچار تغییر و تحول خواهند شد.

دبیر شورایاری محله دولت آباد ادامه داد: انتظاری که از فرمانداری، شهرداری و شورای شهر داشتیم، این بود که یک نشست کارشناسی برگزار شده و مخالفان و موافقان در این نشست صحبت کرده و این قضیه شفاف سازی شود زیرا اکنون کسی شفاف سخن نمی گوید که چرا باید شهرری جدا شده یا نشود و بر این موضوع مانوری نمی دهند؛ ضمن اینکه اگر جدا نشود، حداقل وضعیت فعلی تداوم خواهد داشت.

شهرری بعد از جدایی، چه تفاوتهایی با گذشته خواهد داشت

وی گفت: هنوز نگفته اند اگر شهرری جدا شود، چه تفاوتهایی با گذشته خواهیم داشت و محدوده جغرافیایی به چه صورت خواهد بود و پتانسیلهایی که در شهرستان وجود دارد، به چه صورت است و تا به الان مبهم بوده و نسبت به آینده جدایی ری از تهران هنوز نمی توانیم به خوبی اظهار نظر کنیم، زیرا هنوز ابهامات جدایی در این شهرستان رفع نشده است.

شاملو با اشاره به نظرات مردم شهرری افزود: مردم چیزی در خصوص موضوع جدایی نمی دانند و وقتی به عنوان یک مسئول در جلسات شرکت کرده و چیزی بیان نمی شود، قطعا مردم نیز نمی توانند از این موضوع به درستی با خبر شوند.

نمایندگان مجلس مسئله حال و آینده شهرری را در نظر بگیرند

وی عنوان کرد: این کار طبق مصوبه مجلس از چند سال پیش در حال انجام بوده و کاری قانونی است اما از نمایندگان مجلس می خواهیم که نسبت به این مسئله بیشتر ورود کرده و در کارشناسی خود، زمان حال را بسنجند، نه زمان گذشته و مسئله حال و آینده شهرری را بیشتر در نظر بگیرند و اگر می بینند که این کار به نفع مردم شهرری نیست، قانونی نشود و اگر به نفع مردم بوده شفاف سازی صورت گیرد.

دبیر شورایاری محله دولت آباد ادامه داد: در محله خود جلساتی با مردم داشتیم و با آنها در خصوص این قضیه صحبت کرده و نظرات آنها را گرفتیم و نظرات را به مسئولان انعکاس دادیم، اما چون بحثی شفاف نیست، نمی دانیم چگونه باید به این موضوع ورود داشته باشیم و می گوییم که در حال حاضر از این وضعیت راضی هستیم و وضعیت آینده را نمی دانیم که چگونه است و باید بدانیم که بر روی چه سنگی پا می گذاریم، زیرا اگر زیر این سنگ مستحکم نباشد، ضربه سنگینی از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خواهیم خورد.

خیابان فداییان اسلام جزو محدوده شهرری محسوب می شود

وی با اشاره به مصوبات طرح تفصیلی تهران بزرگ بیان کرد: خیابان فداییان اسلام که جزو محدوده شهرری محسوب می شود، به عنوان قطب اقتصادی تهران در نظر گرفته شده و با این تفاصیل عملا از تهران جدا می شود، پس آیا بعد ازعملی شدن این طرح مجددا در خصوص این موضوع بحث می شود و یا همان طرح اجرایی می شود؟

شاملو ادامه داد: این از ابهاماتی است که نتوانسته ایم جوابی برای آن داشته باشیم و از مسئولان خواستیم که در خصوص این موضوع جلساتی را برگزار کنند اما متأسفانه هنوز نتوانسته ایم به جوابی درست برسیم.

وی در پایان اضافه کرد: استقلال خوب است، اما برخی از دوستان هزینه های آن را در نظر نمی گیرند و برخی اعتقادی به آن نگاه کرده و می گویند به دلیل اینکه حضرت عبدالعظیم(ع) را داریم، باید بتوانیم خودمان این شهرستان را اداره کرده و به مشکلات اداری که وجود دارد هیچ توجهی نمی کنند.