به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، میزان واقعی کسری بودجه یونان تقریبا دو برابر میزانی است که از سوی دولت آنتونیس ساماراس نخست وزیر این کشور اعلام شده است.
تروئیکای متشکل از نمایندگان صندوق بینالمللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا در گزارشی اعلام کردهاند که دولت یونان سطح کسری بودجه خود را به طور واقعی اعلام نکرده است. در حالیکه یکی از پیش شرطهای تروئیکا برای اعطای مراحل بعدی کمکهای مالی به آتن، کاهش شکاف بودجه این کشور است.
ساماراس همچنین برای اجرای برنامه 11.5 میلیاردی خود در حال رایزنی با رهبران اتحادیه اروپاست. در واقع، اجرای این برنامه پیش شرط دریافت کمک 31.5 یورویی به یونان است.
در همین حال، کارستن اشنایدر از کارشنان اقتصادی از حزب سوسیال دمکرات اعلام کرده که سیاستهای دولت مرکل و ارائه کمک به یونان میتواند 8 میلیارد دلار برای مالیات دهندگان آلمانی هزینه درپی داشته باشد.
از سوی دیگر، یونان همچنان با اعتراضات مردمی در خصوص اجرای طرحهای ریاضتی رو به روست. هفته گذشته، اتحادیههای کارگری در آتن دست به اعتصاب گسترده زدند.
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