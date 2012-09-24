مشاور رئیس مجلس: پست جدید جاسبی پیشنهاد لاریجانی نبود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن زمانی مشاور رئیس مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جلسه مذکور در شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر علی لاریجانی تشکیل شد و موضوع آن نیز درباره شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی بود.

وی افزود: در این جلسه آقای لاریجانی پیشنهاد عضویت برخی از اعضاء روحانی شورای انقلاب فرهنگی را دادند که آنها نپذیرفتند و سپس نفرات دیگری مطرح شدند که آنان نیز قبول نکردند و در نهایت بحث ادامه عضویت دکتر جاسبی که ایشان قبلا نیز عضو این شورا بودند، پیشنهاد شد و پس از انجام روال عادی شورا و اظهار نظر اعضاء بعنوان مخالف و موافق در نهایت ادامه عضویت دکتر جاسبی در شورای اسلامی شدن دانشگاه ها با اکثریت آراء به تصویب اعضاء رسید.

مشاور رئیس مجلس با انتقاد از برخی اظهار نظرهای مغرضانه سیاسی وجهت دار از سوی برخی افراد اظهار داشت: جای تاسف است که مباحث و موضوعات عادی اداری که در جلسات صورت می پذیرد از سوی برخی نخبگان که این انتظار از آنها نمی رود، درجهت اغراض سیاسی و بدور از روشهای اخلاق مدارانه مورد سوء استفاده و دست آویز قرار گرفته و متاسفانه در رسانه ها به گونه ای مطرح می شود که گویا دکتر لاریجانی آقای جاسبی را منصوب کرده اند که این امر بدور از واقعیت است.

به گزارش مهر ، هفته گذشته حجت الاسلام محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در پاسخ به مهر در خصوص علت عضویت جاسبی در شورای اسلامی شدن دانشگاهها گفته بود: در جلسه ای که جاسبی به عنوان عضو شورای اسلامی شدن دانشگاهها مطرح شد، علی لاریجانی رئیس جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود و وی پیشنهاد عضویت جاسبی را عنوان کرد.



وی گفت: هر چند عضویت جاسبی با اکثریت آرا به تصویب رسید و بیشتر اعضا موافق عضویت وی بودند اما من مخالف این موضوع بودم.

